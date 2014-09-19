Українські аналітики працюватимуть над створенням гуманітарної карти Донбасу

Як повідомили УНІАН у кризовому інформаційному центрі Гуманітарної штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова, завдання дослідження - визначити гуманітарні потреби в населених пунктах Донбасу, зрозуміти, чого найбільше потребують люди і оцінити гуманітарну ситуацію в цілому в населених пунктах Донецької і Луганської областей, зрозуміти, чи є у жителів доступ до комунальних послуг, функціонує транспортна інфраструктура, оцінити доступність медичних послуг.

Читайте такожПонад 70% людей, що проживають в зоні АТО, потребують продуктах харчування - дослідження

В результаті даного дослідження Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова отримає систематизовану інформацію про гуманітарну обстановку і потреби жителів Донецької і Луганської областей.

«Ми плануємо послідовне проведення кількох зрізів, тому що обстановка в регіоні змінюється кожен день, і для нас важливо проводити моніторинг ситуації в динаміці, - розповідає Андрій Хорошун, аналітик Гуманітарного штабу. - Таким чином, ми отримаємо цілісну картину гуманітарної обстановки в регіоні та основні тенденції можливих змін. В подальшому, при отриманні зрізів гуманітарної обстановки ми будемо публічно презентувати результати. Ми готові до будь-якого співробітництва з державними органами і некомерційними організаціями в плані отримання додаткових відомостей про гуманітарну ситуацію на Донбасі, а також готові ділитися отриманою інформацією для координації дій надання допомоги жителям».

Читайте такожБільшість дзвінків на номер гарячої лінії Гуманітарної штабу надходять з проханням про евакуацію

Володимир Паніотто, генеральний директор КМІС: "Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова запросив Київський міжнародний інститут соціології, приєднатися до дуже важливої ініціативи - допомоги жителям Донбасу. Мова йде про те, щоб зробити допомогу більш цільовї, допомагати різним містам Донбасу найнеобхіднішим. Наша участь у цьому проекті полягає в тому, що щотижня ми будемо опитувати по телефону 700 жителів з міст Донецької та Луганської областей - про наявність необхідних продуктах, предметів гігієни та ліків. За три тижні ми опитаємо представників населення кожного міста Донбасу, а їх понад 300, і, можливо, ці опитування будуть продовжуватися і далі. Тому важливі рішення щодо складу гуманітарної допомоги будуть базуватися на актуальні запити населення. Отримана нами інформація дозволить оцінити ступінь серйозності гуманітарних проблем в різних містах Донбасу і поліпшити якість допомоги жителям цих міст».