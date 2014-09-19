У Києві популяризуватимуть День батька

20 вересня в Деснянському парку в Києві пройде Всеукраїнська благодійна акція “Всенародний День батька”.

Про це повідомив президент Міжнародної громадської організації “Міжнародний центр батьківства” Олександр Марченко на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, організатори акції розраховують, що на свято прийдуть близько 3 тисяч людей. В ході цієї акції планується зібрати кошти на підтримку військових в зоні АТО.

Також Марченко зазначив, що “впровадження в Україні святкування всенародного Дня батька на національному рівні сприятиме популяризації важливості ролі чоловіка як батька в сім'ї та сімейних цінностей в суспільстві”.

Нагадаємо, що День батька в Україні відзначається з 2009 року. Його відзначають як у третю неділю червня, так і в третю неділю вересня.