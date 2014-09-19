Виробництво антибіотиків в Україні зросло майже на 60% – Держстат

За даними Держстату, минулого місяця виробництво лікарських препаратів на основі антибіотиків збільшилося на 58,9% порівняно з серпнем 2013 року і на 10,5% порівняно з липнем цього року – до 109 тонн.

Згідно з повідомленням, виробництво лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, в січні-серпні зросло на 65,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 125 тонн. У серпні виробництво лікарських препаратів на основі гормонів зросло на 29,1% порівняно з серпнем 2013 року і на 23,6% порівняно з липнем 2014 року – до 11,8 тонн.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні та не містять гормони або антибіотики, за півроку зменшилося на 6,2% – до 29,8 тис. тонн. У серпні виробництво таких препаратів зменшилося на 0,3% порівняно з серпнем 2013 року, але збільшилося на 4,3% порівняно з липнем цього року – до 3,8 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, за підсумками 2013 року українські підприємства збільшили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 16,4% порівняно з 2012 роком – до 1050 тонн, лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики – на 13,3%, до 129 тонн, а препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні та не містять гормони або антибіотики – на 9,9%, до 47 тис. тонн.