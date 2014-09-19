Гуманітарний штаб «Допоможемо» направив в Донецьку область 10 тис. аптечок для літніх людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", 10 тисяч аптечок з набором ліків для старшої вікової групи відправлені в міста Донбасу в рамках діяльності Гуманітарного штабу при Фонді Ріната Ахметова. У кожному наборі знаходиться базовий набір засобів, що дозволяє впоратися з симптомами найбільш типових для літніх людей захворювань: знеболююче широкого спектру, жарознижуючі, заспокійливі, сердечні краплі, протиалергенні таблетки, препарати від застуди і розладів шлунково-кишкового тракту. Всередині - інструкція з використання препаратів і номери телефонів «гарячої лінії» Гуманітарного штабу.

Як пояснює представник Гуманітарного штабу при Фонді Ріната Ахметова Павло Лапін, медикаментами, зібраними в цьому типі аптечки, можуть користуватися й інші вікові категорії. Але насамперед вони будуть поширюватися серед пенсіонерів, інвалідів. «Більшість аптечок розподіляється в зоні АТО, де в основному залишилися люди похилого віку, які не отримують пенсій, і аптеки не працюють. Основні ліки купити нема за що й ніде. Тому такі набори можуть допомогти, якщо у когось підскочить тиск, заболить серце, чи будуть проблеми з кишечником», - говорить Лапін.

Половина, 5 тисяч аптечок, буде спрямована в Донецьк. Ще 3 тисячі аптечок розійдуться містами Донецької області, 2 тисячі наборів буде направлено в місця, де компактно проживають вимушені переселенці. Всі вони доставляються за місцем призначення із Маріуполя, силами волонтерів і поширюються абсолютно безкоштовно. Крім того, штабом розроблені ще два типи аптечок, які будуть розповсюджуватися в зоні АТО: аптечка для матері і дитини, яка допоможе впоратися з хворобами малюка, і аптечка для бомбосховищ, що містить великий набір для першої допомоги при травмах.

Раніше Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова закупив дизельні електростанції закритого типу для Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні, Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства. Такі установки забезпечать життєдіяльність лікарень при відключеннях електроенергії. Крім того, Штаб передав в одну з клінік Донецька ліки для десятків онкохворих дітей.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Кризовий інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо» При фонді Ріната Ахметова:

+38 044 502 52 12

http://www.fdu.org.ua/help/vostok