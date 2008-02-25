На Кубі найнижчий в Латинській Америці рівень дитячої смертності

Найнижчого в Латинській Америці показника смертності серед дітей в перші п`ять років життя досягла Куба. Як повідомили тут представники місцевих властей, в карибській країні в середньому гинуть лише 7 дітей на кожну тисячу, що не досягли п`ятирічного віку.

Цей показник є одним з найнижчих не тільки в країнах Латинської Америки, але і у всій Західній півкулі. Лише у Канаді він кращий, а в США він такий же, як і в карибській республіці. В середньому по всьому світу гинуть 76 дітей на тисячу у віці до 5 років.

На початку минулого місяця міністерство охорони здоров`я Куби повідомило, що країна другий рік поспіль досягла найнижчого за всю історію рівня смертності серед новонароджених у віці до 1 року. У карибській республіці в середньому гинуло лише 5,3 на кожну тисячу немовлят, що є кращим показником в Латинській Америці.

Як відзначають місцеві представники, Куба досягла показника дитячої смертності, який порівнянний з досягненнями індустріально розвинених держав в цій сфері. Вони пояснюють результат тим, що в карибській країні приділяється велика увага медицині, здійсненню соціальних програм, а також захисту здоров`я матері і дитини.