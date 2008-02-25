Дожити до ста років можна і з хворобами, обнадіюють американські дослідники

Прожити довге життя цілком під силу і тим, хто страждає від серцевих захворювань або діабету, стверджують американські учені. Головне - не забувати про лікування і вести здоровий спосіб життя.

"Прийнято думати, що дожити до ста років можуть лише ті, хто не має хронічних захворювань", - відзначив Уїльям Холл з Рочестерского університету. З цим твердженням учений категорично не згоден. На його думку немолоді пацієнти можуть жити так само довго, як їх здорові ровесники, якщо тільки лікувати їх так само інтенсивно, як і молодих, і не думати, що ліки будуть малоефективними через старість.

Дослідники детально вивчили чинники, що роблять вплив на тривалість життя чоловіків. Найбільш шкідливими з них було названо куріння, ожиріння, малорухливий спосіб життя, діабет і високий артеріальний тиск. Якщо в житті 70-річного представника сильної статі всім цим чинникам немає місця, то його шанси дожити до 90 прирівнюються приблизно до 54 %. Якщо ж він схильний до впливу всіх цих чинників, то аналогічна вірогідність складає не більше 4 %.

ami-tass.ru