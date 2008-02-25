Як дізнатися, чи корисна кава саме вам?

Ми вважаємо каву харчовим продуктом, але за дією вона близька до ліків: харчова цінність кави нульова, адже білків, жирів, вуглеводів і калорій в ній практично немає, а ось біологічно активних речовин багато.

Краще, ніж сигарета

Наприклад, учені з Гарварду і Мадридського університету схильні винити в наших "серцевих" бідах не цей напій, а нездоровий спосіб життя: любителі великих доз кави більше інших палять, п`ють і не займаються спортом. Саме тому вони частіше за інших страждають хворобами серця і судин.

Здавалося б, все логічно. Але рік тому грецькі учені виявили: чим більше кави п`є людина, тим менш еластичні у нього судини, а значить, вище ризик розвитку інфарктів, інсультів і гіпертонії.

Де ж істина? Напевно, посередині - є люди, що погано реагують на каві, і для них вона небезпечна, але є ті, кому кава йде на користь.

Причина в генетиці: хтось швидко руйнує кофеїн в своєму організмі, інший - поволі (приблизно так само відбувається і з алкоголем). У "швидких" руйнівників кофеїну, що випивали 3 чашки кави щоденно, ризик інфаркту нижчий, ніж у "повільних" - таких, що випивають всього одну чашку. Коли ж "повільні" випивали 2-3 чашки кави в день, то ризик інфаркту у них зростав на 36%, а після 4 чашок - на 64%.

Як дізнатися, чи корисна кава особисто вам?

Визначити, до якого типу відноситеся ви, важко - потрібен генетичний аналіз. Але можна спробувати зробити це на око: придивіться до себе, як ви реагуєте на великі дози кави. Якщо відчуваєте дискомфорт, нервове тремтіння і напруженість і якщо такий стан триває довго - ви, швидше за все, "повільний" руйнівник кави, якщо все відмінно - "швидкий".

Doktor.ru