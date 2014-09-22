Гуманітарний штаб взяв під опіку дітей-відмовників в Макіївській лікарні

Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова надав допомогу вісьмом дітям, які перебувають зараз у Дитячому клінічному територіальному медичному об'єднанні міста Макіївки Донецької області. Волонтери Штабу принесли хлопцям набори з продуктами: крупами, м'ясними консервами, згущеним молоком, пряниками.

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«Діти-відмовники і тимчасово вилучені з сім'ї - це явище при дитячих лікарнях, на жаль, звичайне, - ділиться головний лікар медичного закладу Людмила Олексіївна. - Буває, що нам підкидають новонароджених або приводять дітей з вулиці. Ми визначаємо їх вік, надаємо необхідну допомогу».

Діти перебувають у лікарні до того моменту, поки не визначиться їх подальша доля: чи знайдуться батьки, опікуни, або їх визначать у спеціалізовані соціальні заклади.

На сьогоднішній день в Дитячій клінічній лікарні Макіївки залишилося п'ятеро дітей віком від двох місяців до шести років.

«Примітна історія брата і сестри зі Слов'янська. Ще на початку літа під час обстрілу рідного міста їх мама, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, виїхала в тоді ще спокійну Макіївку, - продовжує розповідь Людмила Олексіївна. - Тут жінка народила третю дитину, але в результаті ускладнень була госпіталізована в лікарню Харкова. За нашою інформацією, вже незабаром діти зможуть повернутися до мами».

Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова не вперше надає гуманітарну допомогу Дитячому клінічному територіальному медичному об'єднанню міста Макіївки, зокрема, з розшуком батьків дітей, які опинилися у лікарні.