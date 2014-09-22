Мешканець Рівного подарував лікарні у Слов'янську багатофункціональний операційний стіл

Мешканець міста Рівне, директор місії «Добрий самаритянин» Володимир Баришкевич подарував хірургічному відділенню №1 міської лікарні Слов'янська багатофункціональний операційний стіл.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Слов'янської міської ради.

За словами завідувача хірургічним відділенням №1 Аркадія Глущенка, операційні столи, які є у відділенні, застаріли, тому колектив лікарні щиро вдячний мешканцю Рівного за надану допомогу.

У міськраді також зазначили, що до Слов'янська також було доставлено гуманітарну допомогу - 20 тонн картоплі для мешканців міста і переселенців із зони АТО.