МОЗ планує провести акредитацію наркологічних клінік

В Міністерстві охорони здоров’я України, за участі міністра Олега Мусія, відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення наркологічної допомоги в Україні.

Як повыдомили УНІАН у МОЗ, робоча група працює над запровадженням цілісної комплексної системи лікування та реабілітації наркозалежних, покращенням результативності роботи наркологічної служби.

Голова громадської ради при МОЗ Роман Ступницький наголосив, що до лікування наркозалежності слід підходити як до лікування хронічної, а не гострої хвороби. "Хворий має якісно пройти всі етапи: детоксикацію, реабілітацію, ресоціалізацію, соціальний супровід під час повернення до здорового способу життя. Замісну метадонову терапію слід застосовувати при опіумній наркоманії", - сказав Ступницький.

На його думку, необхідно розробити і запровадити стандарти надання наркологічної допомоги в лікувально-реабілітаційних закладах та провести акредитацію цих закладів.

"Слід більш прискіпливо поставитися до існування приватних наркологічних клінік, які часто перетворюються на осередки легального продажу наркотиків. Необхідно також вивчити які з методик реабілітації можуть бути найбільш ефективними та прийнятними для впровадження в Україні, а також приділити увагу підготовці вузькопрофільних спеціалістів для роботи із залежними людьми", - вважає Ступницький.

Учасники засідання домовились на наступній зустрічі розробити план дій з нормативно-правового забезпечення та практичного впровадження єдиної комплексної системи лікування та реабілітації наркозалежних.