У Донецькому та Луганському медичних університетах навчання зупинено

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у зв’язку з численними зверненнями, що надходять до Міністерства охорони здоров’я України, щодо початку 2014/15 навчального року у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького та Державному закладі «Луганський державний медичний університет», МОЗ України повідомляє.

Зважаючи на небезпеку для життя та здоров’я студентів, у зазначених вищих навчальних закладах навчальний рік не розпочато.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 785-р «Деякі питання організації 2014/15 навчального року в вищих навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях» керівникам підпорядкованих вищих навчальних закладів доручено забезпечити доступ до навчання осіб, які навчалися у 2013/14 році в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького та Державному закладі «Луганський державний медичний університет».

Студенти, які бажають бути тимчасово допущеним до занять, мають подати до приймальної комісії обраного вищого навчального закладу заяву на ім’я керівника. Під час подання заяви студенти пред’являють особисто будь-який документ, що засвідчує особу.

Зважаючи на значне перевищення чисельності студентів у багатьох вищих навчальних закладах (Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, Харківському національному медичному університеті, Запорізькому державному медичному університеті, Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»), рекомендуємо звертатися із заявою про тимчасовий допуск до занять до керівництва Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет», Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України», Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» та Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет».

Навчальний процес у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького та Державному закладі «Луганський державний медичний університет» буде поновлено лише у разі створення безпечних умов для всіх учасників навчального процесу. Інформація про поновлення навчання буде розміщена на сайті Міністерства охорони здоров’я України.