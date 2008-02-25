На Вінниччині від грипу помер 3-річний хлопчик

У Вінницькій області від грипу помер 3-річний хлопчик.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 22 лютого о 8.00 в Гайсинську центральну районну лікарню був госпіталізований 3-річний Станіслав, житель села Мар’янівка, з важким перебігом грипу. За словами батьків, до госпіталізації лікування проводилося в домашніх умовах впродовж 6-7 днів. Через декілька годин хлопчик від даної хвороби помер.