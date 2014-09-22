Жителі Донбасу отримали понад 200 000 продуктових наборів з Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова

Протягом тижня - 15-21 вересня - Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова продовжував працювати за чотирма основними напрямками: евакуація, розміщення змушених переселенців, надання гуманітарної та адресної допомоги. Так, минулого тижня з Дніпропетровська до Маріуполя була доставлена чергова гуманітарна допомога - понад 90 тис. продуктових наборів - у рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. На сьогодні продукти і товари першої необхідності - борошно, цукор, крупи, консерви, макаронні вироби, згущене молоко, печиво, чай, сірники і свічки вже отримали безкоштовно жителі міст у зоні бойових дій і вимушені переселенці з близько 100 населених пунктів Донбасу.

Щодня з Маруиполя, куди прибувають вантажівки з гуманітарною допомогою, продуктові, гігієнічні та дитячі набори, розфасовані волонтерами, менш габаритним транспортом відвозять в населені пункти Донецької і Луганської областей. Так, минулого тижня допомогу доставляли і роздавали в Донецьку, Докучаєвську, Слов'янську, Вугледарі, Горлівці, Дебальцевому, Красному Лимані, Свердловську, Святогірську, Попасній, Артемівську, населених пунктах Олександрівського, Добропільського, Першотравневого, Володарського, Волноваського районів.

В цілому, Гуманітарний рейс Ріната Ахметова, який стартував 22 серпня з метою допомоги мешканцям Донецької та Луганської областей, що постраждали в ході конфлікту, до кінця вересня доставить на Донбас 550 тисяч продуктових наборів, що дозволить забезпечити допомогою більш мільйона осіб.

Що стосується напряму «евакуація», за тиждень волонтери Штабу евакуювали 903 людини з міст Донецької та Луганської областей - з Донецька, Маріуполя, Єнакієвого, Авдіївки, Горлівки, Луганська, Первомайська, Алчевська, Брянки. Це жінки з дітьми, літні люди, люди з інвалідністю. Всього ж Гуманітарним штабом при фонді Ріната Ахметова, починаючи з травня цього року, евакуйовано 28 732 людини, з них 12 000 - це діти.

Більшість вимушених переселенців, які тимчасово перебувають в місцях компактного проживання, змушені будуть покинути бази через їх сезонність - заклади не пристосовані для використання в осінньо-зимовий період, оскільки не опалюються. Гуманітарний штаб взяв на себе відповідальність за пошук та оплату проживання найбільш вразливих категорій переселенців з тих, які були евакуйовані і розміщені штабом у безпечних районах Донецької області, в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській областях. Для багатодітних сімей, інвалідів, людей похилого віку, матерів з маленькими дітьми, прийомних сімей підшукуються утеплені бази. Так, 243 людини вже переїхали на утеплену базу «Факел» в Бердянську.

Нагадуємо, що при Гуманітарному штабі Ріната Ахметова «Допоможемо» цілодобово працює безкоштовна гаряча лінія 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua.

Кризовий інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12