Жителі Донбасу отримали понад 200 000 продуктових наборів з Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова
Гуманітарний рейс Ріната Ахметова, який стартував 22 серпня, до кінця вересня доставить на Донбас 550 тисяч продуктових наборів, що дозволить забезпечити допомогою більше мільйона осіб
Протягом тижня - 15-21 вересня - Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова продовжував працювати за чотирма основними напрямками: евакуація, розміщення змушених переселенців, надання гуманітарної та адресної допомоги. Так, минулого тижня з Дніпропетровська до Маріуполя була доставлена чергова гуманітарна допомога - понад 90 тис. продуктових наборів - у рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. На сьогодні продукти і товари першої необхідності - борошно, цукор, крупи, консерви, макаронні вироби, згущене молоко, печиво, чай, сірники і свічки вже отримали безкоштовно жителі міст у зоні бойових дій і вимушені переселенці з близько 100 населених пунктів Донбасу.
Щодня з Маруиполя, куди прибувають вантажівки з гуманітарною допомогою, продуктові, гігієнічні та дитячі набори, розфасовані волонтерами, менш габаритним транспортом відвозять в населені пункти Донецької і Луганської областей. Так, минулого тижня допомогу доставляли і роздавали в Донецьку, Докучаєвську, Слов'янську, Вугледарі, Горлівці, Дебальцевому, Красному Лимані, Свердловську, Святогірську, Попасній, Артемівську, населених пунктах Олександрівського, Добропільського, Першотравневого, Володарського, Волноваського районів.
В цілому, Гуманітарний рейс Ріната Ахметова, який стартував 22 серпня з метою допомоги мешканцям Донецької та Луганської областей, що постраждали в ході конфлікту, до кінця вересня доставить на Донбас 550 тисяч продуктових наборів, що дозволить забезпечити допомогою більш мільйона осіб.
Що стосується напряму «евакуація», за тиждень волонтери Штабу евакуювали 903 людини з міст Донецької та Луганської областей - з Донецька, Маріуполя, Єнакієвого, Авдіївки, Горлівки, Луганська, Первомайська, Алчевська, Брянки. Це жінки з дітьми, літні люди, люди з інвалідністю. Всього ж Гуманітарним штабом при фонді Ріната Ахметова, починаючи з травня цього року, евакуйовано 28 732 людини, з них 12 000 - це діти.
Більшість вимушених переселенців, які тимчасово перебувають в місцях компактного проживання, змушені будуть покинути бази через їх сезонність - заклади не пристосовані для використання в осінньо-зимовий період, оскільки не опалюються. Гуманітарний штаб взяв на себе відповідальність за пошук та оплату проживання найбільш вразливих категорій переселенців з тих, які були евакуйовані і розміщені штабом у безпечних районах Донецької області, в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській областях. Для багатодітних сімей, інвалідів, людей похилого віку, матерів з маленькими дітьми, прийомних сімей підшукуються утеплені бази. Так, 243 людини вже переїхали на утеплену базу «Факел» в Бердянську.
Нагадуємо, що при Гуманітарному штабі Ріната Ахметова «Допоможемо» цілодобово працює безкоштовна гаряча лінія 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua.
Кризовий інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:
+38 044 502 52 12