Світовий банк: Медичне страхування та збільшення обсягів видатків не врятує охорону здоров`я України

Україні не потрібно збільшувати обсяги витрат у сферах охорони здоров`я і освіти, а слід підвищити ефективність цих витрат, що дасть змогу поліпшити показники і якість державних послуг.

Про це йдеться в новому звіті Світового банку про державні фінанси України «Вдосконалення міжбюджетних відносин і стратегія витрат у сферах охорони здоров`я і освіти».

У звіті наголошується, що витрати України на ці сфери становлять близько 10% ВВП, що є середнім і вище середнього показника в інших країнах Організації з питань співпраці і економічного розвитку, але одержувані результати значно нижчі, ніж в інших країнах.

«Порівняно з новими країнами - членами Євросоюзу, в Україні більше лікарів, медсестер і медичних установ, але тривалість життя набагато нижча, ніж в країнах з аналогічним рівнем доходу чи інших країнах регіону», - сказав економіст Світового банку Пабло СААВЕДРА.

Окрім цього, експерти СБ відзначають, що кількість учнів в Україні скорочується, а кількість вчителів і обслуговуючого персоналу залишається на попередньому рівні.

Стандарти, за даними СБ, у сфері охорони здоров`я та освіти в Україні залишилися ще з часів Радянського Союзу і ще не змінювались.

Експерти Світового банку вважають, що додаткові бюджетні ресурси ситуації не поліпшать. Так, введення медичного страхування, яке зараз обговорюється і яке також має на меті залучення додаткових ресурсів у сектор охорони здоров`я, означатиме лише збільшення податкового навантаження на населення та високі адміністративні витрати.

Водночас, страхування не дасть можливості вирішити проблеми, які є основною причиною неефективності і низької якості послуг, вважають у СБ.

Першочергові заходи реформ повинні спрямовуватись на ліквідацію негнучкої системи розподілу витрат, які повинні підтримувати існуючі мережі медичних установ і забезпечити сильніші стимули і можливості для місцевих органів влади розподіляти кошти так, щоб задовольняти попит населення, йдеться в звіті СБ.