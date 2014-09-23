ВООЗ надала Україні перший транш гуманітарної допомоги на 2,4 млн

Всесвітня організація охорони здоров’я надала Україні перший транш гуманітарної допомоги на 2,4 млн. грн.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

ВООЗ передала Міністерству охорони здоров’я України перелік лікарських засобів та медичних виробів для надання допомоги особам, які у період проведення антитерористичної операції зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я. Вантаж дасть змогу забезпечити потреби 170 тис. пацієнтів протягом трьох місяців, включно з 200-ма оперативними втручаннями. Заступник міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець проінспектував отримання гуманітарного вантажу від ВООЗ, який прибув на склади ДП «Укрвакцина» МОЗ України.

Лазоришинець від імені українського народу щиро подякував Надзвичайному та Повноважному Послу Норвегії Йон Елведал Фредріксену за допомогу уряду Норвегії, яка оплатила вміст гуманітарного вантажу, та представнику посольства Держави Ізраїль в Україні Іцхаку Кармель Кагану за те, що держава профінансувала транспортування вантажу до України.

До вмісту гуманітарної допомоги, за словами заступника міністра охорони здоров’я України, увійшли медикаменти, медичне приладдя для багаторазового використання, медичне обладнання та предмети медичного призначення, анестезуючі препарати, анальгетики, протиалергічні та протиепілептичні препарати, антибактеріальні, серцево-судинні, дерматологічні препарати, набори для оперативних втручань тощо.

«Цей вантаж вже повністю розподілений. У першу чергу допомога вирушає на звільнені території Луганської та Донецької областей, а також туди, де є найбільша кількість переміщених осіб. Це Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області та місто Київ», - зазначив Лазоришинець.

Вже 25 вересня очікується наступний транш допомоги від ВООЗ, яким в Україну доставлять протиправцеву сироватку.