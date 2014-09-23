В Україні більшість ліків російського виробництва мають вітчизняні аналоги – МОЗ

Як повідомляла прес-служба Міністерства охорони здоров'я, найбільша кількість російських ліків припадає на фармакотерапевтичні групи «Антинеопластичні і імуномодулюючі засоби» (8% загальної кількості лікарських засобів), «Засоби, що діють на нервову систему» (2,7%) і «Антибактеріальні засоби для системного застосування» (1,9%).

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«Більшість лікарських засобів виробництва РФ мають аналоги по складу діючих речовин і показам для медичного застосування у вітчизняних і іноземних виробників. Лише 32 лікарських засоби не мають актуальних замінників», - цитує прес-служба директора Державного експертного центру Мінохоронздоров'я Олену Нагорну.

Згідно з повідомленням, учасники українського фармацевтичного ринку, представники Мінохоронздоров'я і профільних відомств обговорили можливе застосування санкцій стосовно російських виробників ліків, які працюють в Україні, а також можливий вплив обмежень на вітчизняний ринок.

Учасники фармринку ухвалили рішення створити експертну групу для проведення глибшого аналізу ситуації і розробки відповідних пропозицій для Кабінету Міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передували військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Криму зі складу України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються РФ. Україна веде антитерористичну операцію на сході країни.

Засуджуючи дії Росії на південному сході України, країни ЄС і США ввели жорсткі санкції стосовно РФ. У свою чергу Україна заявила про готовність ввести дзеркальні торгові заходи стосовно російських товарів у разі введення санкцій з боку РФ. Також прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що українські виробники мають бути готові до повного обмеження торгівлі з Росією у двосторонньому форматі, в результаті чого вітчизняні виробники можуть одержати збитки від зменшення експорту обсягом близько 5 млрд дол.