Кип'ячена вода небезпечніша за звичайну

Мами і бабусі завжди кип'ятять воду. Мовляв, так вона позбавляється від шкідливих речовин, які потрапляють в організм і призводять до розвитку хвороб. Але експерти дотримуються кардинально протилежної думки - кип'ятіння робить воду не чистішою, а навпаки, збільшує кількість шкідливих сполук в кілька разів, пише nashpilkah.com.ua.

Українська вода не відрізняється хорошою якістю. Пити воду з-під крана - порівнянно з самогубством через високий вміст хлору і важких металів. При кип'ятінні важкі метали залишаються на місці, а вступаючи в сполуку з іншими елементами, утворюють ще більш небезпечні речовини. Повторне кип'ятіння знову збільшує кількість шкідливих речовин.

То як захищати своє здоров'я, якщо немає можливості весь час купувати воду в магазині? Можна придбати хороший фільтр, який хоча б частково захистить від хлору і важких металів. Поки що в Україні немає іншої альтернативи.