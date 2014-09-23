Масаж зміцнює здоров'я

Масаж, як відомо, дуже корисна оздоровча процедура. Будь-який масаж підсилює крово- і лимфоток, знімає м'язові затиски, а значить, виробляє омолоджуючий ефект.

Одним з найбільш доступних і корисних видів масажу є масаж долонь, пише creativpodiya.com.

На пальцях рук знаходяться акупунктурні точки, через які, на думку китайської і тибетської медицини, циркулює життєва енергія «ци». Впливаючи на ці точки, ми підсилюємо приплив оздоровлюючої життєвої енергії до тих чи інших частин нашого організму.

Зокрема, багато таких точок на пальцях рук.

Масаж мізинця корисний для серця.

Масаж безіменного пальця допомагає при судинних спазмах, підйомах артеріального тиску, занепаді сил, зоровому стомленні і болях в суглобах.

Масаж середнього пальця тонізує мозок, знижує підвищений кров'яний тиск.

Масаж вказівного пальця допомагає при проблемах з шлунково-кишковим трактом, а також має знеболювальну дію при болях в пальцях і руці і навіть при зубному болю.

Масаж великого пальця допоможе при болях у попереку. Масажуючи його, можна пом'якшити і навіть зняти будь-які напади кашлю, так як великий палець має безпосередні енергетичні зв'язки з бронхолегеневою системою.

Масаж рук приємний. А ще він добрий тим, що його можна виконувати самостійно. І чим частіше, тим краще. До 5 разів на день.

Крім оздоровчої функції він може нести і контактну. Чудово робити масаж рук своїм коханим. А на початку відносин, коли ще майже нічого «не можна» - це вірний спосіб встановити взаєморозуміння.