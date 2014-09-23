МОЗ планує впровадити універсальну систему реімбурсації ліків

Міністерство охорони здоров’я України планує впровадити універсальну систему реімбурсації ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України з питань євроінтеграції Юрій Савко.

«В Україні реалізується пілотний проект для хворих з гіпертензією. Це є тестовим проектом у частині запровадження системи реімбурсації в Україні. МОЗ планує розвивати цю тему. Ми думаємо, що час переходити від імплементації до запровадження універсальної системи реімбурсації, котра б у межах наявного державного фінансування давала би людям з хронічними захворюваннями надію на те, що вони не матимуть проблем із забезпеченням лікарськими засобами», - сказав Савко.

Він також висловив сподівання, що Україні допоможуть міжнародні експерти.

«Ми очікуємо на допомогу європейської експертної спільноти, Європейського бюро ВООЗ в Україні щодо запровадження системи реімбурсації. В Україні теж є добрий експертний потенціал», - сказав Савко.

Він також зазначив, що МОЗ планує удосконалити систему реєстрації лікарських засобів в Україні.

«Це дозволить спростити доступ пацієнтів до якісних лікарських засобів, мінімізує ризики щодо постачання медичних ризиків тощо», - сказав Савко.

*** Реімбурсація – часткове відшкодування третьою стороною видатків на придбання населенням медичних препаратів, котрою, як правило, виступає державний фонд. Однак видатки на реімбурсацію можуть фінансуватися за рахунок бюджетних коштів, ресурсів позабюджетних фондів медичного страхування, зокрема добровільних тощо.