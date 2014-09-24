На сході України вже загинули більш як 3,5 тис. людей - ООН

Кількість загиблих на сході України, включаючи жертв авіакатастрофи малайзійського авіалайнера, становить 3543 людини.

Про це повідомив у Женеві помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, виступаючи на сесії Ради ООН з прав людини (РПЛ), передає ІТАР-ТАСС.

"Точна кількість, швидше за все, значно більша", - додав він.

Шимонович звернув увагу на те, що із середини липня по кінець серпня відбулося "різке збільшення кількості вбивств", коли, в середньому, на день гинули по 36 людей, що втричі більше, ніж за попередні місяці.

Після укладення угоди про припинення вогню 5 вересня "ми стали свідками яскраво вираженого зменшення кількості вбивств - в середньому менше ніж 10 убивств на день", сказав Шимонович.

Він також відзначив, що кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні подвоїлося з початку серпня до початку вересня, досягнувши 275,5 тис. людей.

На думку Шимоновича, реальна кількість може бути "набагато більшою", враховуючи, що багато людей вважають за краще не реєструватися.

Як повідомляв УНІАН, Росія після революційної зміни влади в Україні в лютому цього року в березні анексувала український Крим, а з квітня дестабілізувала ситуацію на Донбасі.

Пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", який прямував з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня в небі над Донецькою областю. Загинули всі 298 людей, які перебували на його борту. Більшість загиблих – громадяни Нідерландів.

За даними українських спецслужб, які підтвердила американська розвідка, літак був збитий бойовиками з доставленої з Росії системи "Бук", але вони вважали, що ціляться у військовий український літак.