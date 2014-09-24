Дружина президента України Марина Порошенко ініціювала благодійну акцію «З теплом у серці» зі збору теплого одягу для дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Марина Порошенко повідомила під час відкриття Першого дитячого фестивалю «Мир в дитячих долонях». В рамках фестивалю проводитимуться майстер-класи у галузях мистецтва, науки, театру та різноманітні заходи для дитячого та сімейного дозвілля.

Марина Порошенко взяла участь у флеш-мобі «Все буде добре», який спрямований на підтримку миру та єдності країни. Загалом до дійства було залучено близько 100 дітей, серед яких багато дітей з родин переселенців.

Виступаючи перед учасниками та гостями фестивалю, Марина Порошенко зазначила: «У ці складні для країни часи дуже важливо наповнити життя дітей позитивними емоціями, турботою та теплом. Ми всі діти України - і діти-переселенці, і діти, що мешкають на звільнених територіях, і військові, які захищають нашу незалежність. Тому в очікуванні зими ми починаємо спільний проект «З теплом у серці», мета якого - збір теплого одягу для дітей України».

Дружина президента передала 50 комплектів зимового одягу та курток для дітей зі східних областей України, які тимчасово мешкають в Києві та навчаються у київській середній школі №5.

Також вона закликала всіх небайдужих людей об’єднати зусилля й допомогти зібрати теплі речі для захисників та мирних жителів на сході України.