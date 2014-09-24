В Одесі пройде фестиваль «Планета довгожителів»

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язкам з громадськістю Одеської міської ради, під час майстер-класів пенсіонерки створять своїми руками ляльки-обереги, які передадуть українським військовослужбовцям у зону антитерористичної операції.

Захід пройде 25 і 26 вересня в Німецькому культурному центрі. Організатором є спілка активного довголіття «ІТ-бабусі» за підтримки міськради і «Реабілітаційного центру імені Святого Павла».

У рамках фестивалю також заплановано проведення круглого столу «Літня людина в Одесі – реалії, потреби, можливості» і науково-практичної конференції «Як зберегти здоров'я тіла, радість серця і бадьорість духу в літньому віці».

Також у програмі фестивалю – доповіді фахівців на теми, пов'язані з пенсійним віком, різні майстер-класи, зокрема з танців, вивчення комп'ютера та іноземної мови. Крім того, вперше відбудеться одеський конкурс «Нумо, бабусі!».

Мета фестивалю - представити можливості розвитку для людей пенсійного віку, поділитися секретами хорошого самопочуття, а також - активізувати зусилля бізнесменів, громадськості, учених на питаннях активного довголіття. Крім того, організатори хочуть ініціювати створення «Одеського міського центру активного довголіття», в якому працюватимуть навчальні курси і різноманітні клуби для пенсіонерів.

«У фестивалі візьмуть участь одеські пенсіонери, які готові вчитися чогось нового, діти і внуки, які хочуть порозумітися з старшим поколінням, а також всі ті, хто підтримує ідеї щасливого життя літнього віку», - сказали в департаменті.