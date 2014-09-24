У холодну осінню пору допоможе зігрітися чай з перцем

Пекучий напій добре тонізує, зігріває в холодну погоду, покращує метаболізм і сприяє схудненню. Вживання чаю з перцем є хорошою профілактикою простудних захворювань, оскільки він бореться з вірусами і сприяє зміцненню імунітету.

Крім того, що це корисний напій, він ще й дуже смачний і ароматний. З перцем можна заварювати, як чорний, так і зелений чай.

Чай з червоним перцем корисний завдяки тому, що до його складу входить капсацин, речовина, яка надає пекучого смаку. Цей перець чудово поєднується з зеленим чаєм, оскільки це два дуже потужних антиоксиданти. Зелений чай з червоним перцем не тільки допоможе впоратися з вірусними захворюваннями, а й буде чудовою профілактикою онкологічних захворювань.

Якщо ви вирішите вживати чай з червоним перцем з метою профілактики раку, вам варто проконсультуватися з лікарем, щоб він підказав яку кількість перцю допустиму до вживання і пити чай рекомендовано під контролем лікаря.