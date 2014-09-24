Проблеми медицини на Донбасі: розповідають лікарі

Завтра, 25 вересня 2014 року, о 13:00, в ІА «Українські Новини» відбудеться прес-конференція Володимира Чайки, проф., д.мед.н., Генерального директора Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства, і Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова, на тему «Проблема медицини на Донбасі: розповідають лікарі».

У ході прес-конференції будуть обговорюватися наступні питання: яких ліків не вистачає лікарням та мешканцям Донбасу, які медустанови функціонують в місті Донецьку і яке обладнання необхідно для їх життєдіяльності, в яких умовах працюють лікарі, чи забезпечені харчуванням персонал лікарень і пацієнти.

Римма Філь також підведе підсумки роботи Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова за тиждень і озвучить інформацію про плани роботи штабу на найближчий час.

Акредитація журналістів за телефонами: 044 502 52 12, 050 347 59 30.

Адреса: вул. Еспланадна, 20.



***

Гуманітарний штаб «Допоможемо» створений при Фонді Ріната Ахметова для об'єднання зусиль фонду і всіх бізнесів Групи СКМ, а також ФК «Шахтар» з надання допомоги людям, потерпілим в зоні військових дій. Гуманітарний штаб займається питаннями евакуації із зони проведення АТО дітей, у тому числі дітей-сиріт, багатодітних матерів, інвалідів, літніх людей, а також розміщує, при необхідності, переселенців на базах, санаторіях і таборах, надає гуманітарну та адресну допомогу.

При Штабі працює гаряча лінія - єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua.

Дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово.