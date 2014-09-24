Як запобігти застуді

Незважаючи на передчасне похолодання, ситуація є стабільною, цьогорічні показники поки що не перевищують сезонні коливання. Тим не менш, медики радять уважніше поставитись до свого здоров’я в осінній сезон, аби уникнути гострих респіраторно-вірусних інфекцій.

Так, щоб запобігти захворюванню, лікарі рекомендують дотримуватись певних правил:

- уникати скупчень людей — аби зменшити вірогідність контактів із хворими;

- користуватися одноразовими масками при необхідності — щоб захистити себе чи оточуючих від зараження;

- регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання — як у домашніх, так і в робочих приміщеннях, щоб не залишати навколо себе живі віруси й бактерії, що можуть залишатися активними впродовж годин після перебування у приміщенні хворої людини;

- повноцінно харчуватися, висипатися та уникати перевтоми — для підвищення опірної здатності організму. Це збільшить шанси запобігти як зараженню, так і важким формам хвороби та її ускладненням;

- дотримуватись правил особистої гігієни – частіше мити руки, перебуваючи у місцях великого скупчення народу, користуватися вологими антисептичними серветками та спреями, використовувати одноразові паперові рушники.