Маршрути евакуації із зони АТО на 25 вересня

25 вересня Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова організовує евакуацію із зони АТО за трьома маршрутами:

Луганська область (новий напрям):

ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір на зупинці громадського транспорту «Магазин»

Донецька область:

ПАНТЕЛЕЙМОНІВКА - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір о 7:00 в районі Універмагу

ЄНАКІЄВЕ - ІЗЮМ

Збір о 7:00 в районі магазину «Фокстрот»

Виїзд організовується тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів. Крім масової евакуації, проводяться також адресні виїзди інтернатів, інвалідів та інших незахищених категорій громадян.

Щоб записатися на виїзд або уточнити, чи відбудеться евакуація по даному маршруту, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0800 509 001 або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua