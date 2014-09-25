«Бориспіль» прийняв рейс із гуманітарним вантажем ООН для відновлення Донбасу

Згідно з повідомленням, спеціальний будівельний брезент, який було доставлено в головний аеропорт країни, буде використано для задоволення першочергових потреб у відновленні будинків і проведення тимчасових ремонтних робіт із можливістю відстрочити капітальний ремонт на півроку.

«Ми маємо успішний досвід застосування такого матеріалу в багатьох країнах, де працює агентство», - цитує прес-служба керівника відділу з програмних питань Агентства ООН у справах біженців Сречко Неймана.

Він повідомив, що перша партія вантажу дозволить надати швидку допомогу понад 3,5 тис. осіб (близько 1000 будинків) протягом 2-3 днів із дня розподілу матеріалу.

«Ми розуміємо, що багато людей повертаються в напівзруйновані будинки й ремонт потребуватиме певного часу. Саме тому термінова доставка дуже актуальна. Вона дозволить переселенцям повернутися до більш менш комфортних умов життя у власних будинках уже за декілька днів», - зазначив Нейман.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної фіскальної служби, в Україну в січні-серпні 2014 року було ввезено понад 13 тис. тонн вантажу гуманітарної допомоги на суму понад 41 млн дол. США. Найбільше гуманітарного вантажу було ввезено в Україну з Німеччини (4,7 тис. тонн), США (1,7 тис. тонн) і Нідерландів (1,5 тис. тонн).

Країни всього світу, щоб підтримати Україну в складній економічній і воєнній ситуації, направляють до країни вантажі з гуманітарною допомогою. Проте великий скандал викликали так звані «гуманітарні конвої» з Росії, які ввозилися в Україну з численними порушеннями. РФ підозрюють у прихованій допомозі проросійським бойовикам на Донбасі.