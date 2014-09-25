Загроза лихоманки Ебола наблизилася до України

Біля узбережжя Одеси перебуває судно "Western Copenhagen", у члена екіпажу якого підозрюють смертоносний вірус.

Через загрозу зараження, суховантаж не пускають в українські порти. До цього йому заборонили заходити до мальтійського порту Валлетта.

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Одному з моряків судна, яке прямувало під прапором Гонконгу з гвінейського порту в Україну, стало зле. Капітан зв'язався з портовою службою Мальти, і з'ясувалося, що симптоми захворювання моряка такі, як у лихоманки Ебола - захворювання, що не лікується, і в більшості випадків закінчується смертю. Тож, екіпажу заборонили заходити в порт, а суховантаж вивели за межі територіальних вод. Того самого дня хворого моряка забрали до лікарні острова Сицилія.

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До 29-го вересня на карантині перебувають і всі члени судна, яке дрейфує зараз біля берегів Одеси.. Якщо страшний діагноз підтвердять іще в когось із моряків, їх евакуюють із човна до Одеської інфекційної лікарні.

ТСН