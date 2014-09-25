МОЗ пропонує додати три області до пілотного проекту з реформування охорони здоров'я

Відповідний законопроект «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і місті Києві» був опублікований на сайті міністерства 23 вересня.

У пояснювальній записці зазначається, що за три роки у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і в місті Києві уряд почав формувати нову модель системи охорони здоров'я. Зокрема, упроваджувалися нові організаційно-правові і фінансово-економічні механізми, що необхідні для підвищення ефективності і доступності медичного обслуговування для населення.

«Станом на початок 2014 року в пілотних регіонах повністю сформовано мережу установ охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, підвищений рівень фізичної доступності первинної медичної допомоги для населення», - вважають у відомстві.

Також у регіонах, де вже реалізується пілотний проект, апробовують нові механізми фінансування охорони здоров'я, зокрема з 2012 року реалізується механізм об'єднання фінансових потоків для надання різних видів медичної допомоги.

Крім того, в пілотних регіонах здійснюється реалізація нового механізму виплати надбавок за обсяг і якість виконаної роботи медичним працівникам первинної ланки.

У документі наголошується, що Міністерство охорони здоров'я розробило даний законопроект за дорученням віце-прем'єр-міністра від 16 вересня.

У зв'язку з цим, МОЗ пропонуватиме розширити географію пілотного проекту ще на три області – Закарпатську, Одеську і Полтавську які найбільш підготовлені до реалізації проекту.

Як повідомляв УНІАН, з 2011 року був запущений пілотний проект з реформування системи охорони здоров'я. В рамках медичної реформи передбачалися зміни у роботі первинної медицини, екстреної медицини, упровадження медичного страхування, скорочення кількості медустанов і відкриття амбулаторій сімейної медицини.