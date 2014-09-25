Канадський професор передав Львівській дитячій лікарні нейроендоскоп вартістю $86 тис

Канадський професор доктор медичних наук професор Джеймс Рутка передав Львівській дитячій клінічній лікарні нейроендоскоп фірми «Карл Шторц» вартістю 86 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, нейроендоскоп 24 вересня особисто передав доктор медичних наук, професор, завідувач відділення хірургії Університету Торонто, голова Центру з досліджень пухлин головного мозку SickKids Hospital, член Асоціації нейрохірургів Північної Америки Джеймс Рутка.

«Професор Джеймс Рутка дізнався про нас через сайт лікарні, приїхав сюди, ознайомився з роботою наших лікарів цього відділення і прийняв рішення, спільно з канадською громадою допомагати нашим нейрохірургам. Переданий нам нейроендоскоп дозволяє мінімізувати травматизм при виконанні операцій на головному мозку, скорочує терміни операції і післяопераційного періоду, що дуже важливо для дітей», - розповів начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

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Нейронендоскоп – це прилад, що поєднує в собі можливість огляду різних внутрімозкових порожнин за допомогою волоконної оптики і роботи в глибині мозку, за допомогою різних інструментів-насадок без трепанації черепа з лікувальною та діагностичною метою. Нейроендоскопи ідеальні для роботи в шлуночках мозку, заповнених прозорою спиномозковою рідиною. У цих умовах ендоскоп дозволяє хірургові бачити найменші анатомічні деталі і безпечно оперувати. Ендоскопія також застосовується для лікування внутрішньомозкових арахноідальних кіст, видалення мозкових крововиливів