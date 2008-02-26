У Києві немає необхідності продовжувати карантин у школах - СЕС

У навчальних закладах Києва із 27 лютого поновлюються заняття школярів, які були припинені у зв’язку з підвищенням захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами головного державного санітарного лікаря м. Києва Ірини КОЗЛОВОЇ, зважаючи на зниження показників захворюваності серед дитячого населення в цілому і школярів зокрема, продовжувати карантин немає необхідності.

За даними І.КОЗЛОВОЇ, темпи зростання захворюваності знизились з 20,7% до 7,6% на 7 тижні (з 11.02 по 17.02.08) та 1,9% на 8 тижні (з 18.02 по 24.02.08) епідемії. В 1,6 разів знизилась захворюваність школярів - в порівнянні з попереднім тижнем перехворіло, відповідно, 4 тис. 637 та 7 тис. 471 особа.

Зниження захворюваності відбувається серед всіх вікових груп дитячого населення, зростання захворюваності реєструється винятково серед дорослого населення, зазначила І.КОЗЛОВА.