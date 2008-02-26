Медики: В Україні необхідно прийняти закон про свободу щеплень

Професор, завідувач кафедри імунології Національного медичного університету ім. Богомольця Віра КАЗМІРЧУК наголошує на необхідності змінювати вакцинальний графік в Україні.

На її думку, в Україні необхідно змінювати вакцинальний графік. “Вакцинація має приносити користь, а не лихо. На жаль, у нашій країні вакцинальний графік створений за старими радянськими медичними традиціями. Тому він вимагає нагальних змін, бо змінився час, навколишнє середовище, самі мікроорганізми. Також слід переглянути вакцинальні ускладнення та ввести паспорт щеплень”, - наголосила В.КАЗМІРЧУК.

За її словами, у кожній цивілізованій країні є так званий календар щеплень, у якому чітко вказано показання та протипоказання до вакцинації. В.КАЗМІРЧУК також нагадала, що батьки перед кожним щепленням мають ретельно обстежити дитину щодо її стану здоров’я. “Щонайменше зробити аналіз крові”, - зауважила вона.

На прес-конференції також були присутні батьки, діти яких тяжко захворіли внаслідок введення у квітні 2006 року туберкулінової проби Манту. За словами батьків, упродовж двох років у жодній медичній установі країни їм не пояснили, що ж насправді трапилося з їхніми дітьми. “Лікарі відмовляються мати з нами справу, щойно дізнаються про те, що тяжкі хвороби набуті після туберкулінової проби Манту”, - сказала Людмила ВЕРВЕКА, одна з матерів. Нині стан здоров’я дітей - тяжкий. Тому батьки вимагають особистої зустрічі з міністром охорони здоров’я України та відкритого засідання комісії, де б оприлюднили справжню причину хвороб та нарешті було б з’ясовано, хто понесе відповідальність за отруєння дітей.

За словами лікаря-педіатра Наталі КОЛОМІЄЦЬ, сьогодні, крім проби Манту, українськими вченими розроблено багато інших методів туберкулінової діагностики - значно ефективніших та безпечніших (наприклад, пробу за краплею крові). “Однак у авторів цих нових технологій нема ні сил, ні можливостей пробити стіну цинізму та байдужості, що панують у нашій системі охорони здоров’я. Натомість у пробі Манту є фенол - консервант, що входить у чималу кількість вакцин. Це - надзвичайно отруйна речовина, що спричиняє ураження організму, а саме: шок, слабкість, серцеву недостатність, смерть від анафілактичного шоку, пригнічує клітинний імунітет. Може зумовлювати гормональні порушення в організмі”, - зазначила Н.КОЛОМІЄЦЬ.

За її словами, аргумент прибічників проведення туберкулінової проби Манту щодо її економічної переваги, мовляв, інші методи є значно дороговартіснішими, не витримує жодної критики. “Дослідження, проведені відомим українським професором-фтизіатром Борисом ПУХЛИКОМ, засвідчили, що вартість виявлення одного випадку зараження на туберкульоз коштує державі 24 тисяч 850 доларів”, - зауважила Н.КОЛОМІЄЦЬ.

На її думку, в Україні потрібно створити комітет з біоетики (як, наприклад, у Росії). Таких вакцин, як генетично-модифікована вакцина від гепатиту, не має бути у календарі обов’язкових масових щеплень. “Ще у 80-ті роки було відмінено масову вакцинацію тварин у фермерських господарствах. Молоко корів, яких вакцинували, виявилося непридатним для вживання. Отже, маємо абсурдну ситуацію - тварин не вакцинуємо, а на дітях проводимо експерименти”, - сказала Н.КОЛОМІЄЦЬ.

На жаль, констатує вона, в Україні є контроль та масове насильницьке впровадження щеплень, але немає об’єктивного моніторингу поствакцинальних ускладнень. На думку Н.КОЛОМІЄЦЬ, треба терміново створити у лікарнях поствакцинальні відділення. Тільки тоді буде відомо, скільки в країні дітей, які постраждали від вакцинацій.

Професор В.КАЗМІРЧУК підтвердила, що в Україні немає статистики щодо ускладнень та смертності від вакцинацій, оскільки батьки просто не звертаються до лікарів. “Якби у нас були певні структури, куди б могли звертатися батьки, якщо їхня дитина захворіла після щеплення, або у відділення, де б констатували лікарі, чи пов’язане дане захворювання з вакцинацією чи ні, ми б мали чітку картину. Але поки що цього немає, тож і статистики щодо ускладнень від щеплень також нема”, - додала вона.

Н.КОЛОМІЄЦЬ закликала до створення та впровадження в Україні нового закону щодо свободи вакцинації. “Подібні закони є і у Росії, і в інших цивілізованих європейських країнах. Це є сором для нашої держави, робити масовим те, що є індивідуальним. Бо здоров’я - категорія індивідуальна”, - вважає Н.КОЛОМІЄЦЬ.

Довідка УНІАН. 13 квітня 2006 року до Вінницької центральної районної лікарні та Вінницької обласної дитячої лікарні для обстеження госпіталізовано 35 дітей з с. Мізяківські Хутори Вінницького району, які скаржилися на погане самопочуття після проведення у школі туберкулінодіагностики (було вакциновано 93 школяра).

Перебіг хвороби - легкого ступеню тяжкості. На території села, де проводилася вакцинація школярів туберкуліном, фахівцями обласного управління охорони здоров`я проводилося медичне розслідування.

Тоді ж, у зв’язку з випадками незвичайної реакції на пробу Манту у дітей, проведення цієї процедури було тимчасово призупинено по всій Україні.

Було створено комісію з фахівців Центру імунобіологічних препаратів, які працюють на ЗАТ «Біолік» (Харків), де виробляється туберкулін.