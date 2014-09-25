Майже 50% людей, які проживають в зоні АТО, потрібні ліки

49,9% людей, які проживають зараз в зоні проведення АТО, мають потребу в лікарських препаратах.

Як передадет кореспондент УНІАН, про це заявила координатор Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова Римма Філь в ході прес-конференції «Медицина на Донбасі: розповідають лікарі».

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За її словами, гуманітарний штаб отримує інформацію щодо наявності медикаментів від департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА, від партнерських клінік і лікарів.

«Централізованого постачання медикаментів немає, і в аптеках міста вони практично відсутні. Ми завжди уточнюємо запит лікарні, скільки пацієнтів перебуває на стаціонарному лікуванні, які залишки медикаментів. Потім вивчаємо можливості закупівлі та поставки, опрацьовуємо логістику. Все з тією метою, щоб пацієнти лікарень, люди, які потребують медичної допомоги, у ліках, у харчуванні, мали доступ до них у цих непростих умовах», - зазначила Філь.

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Вона підкреслила, що з дня свого створення, штаб закупив медикаменти для відділення онкогематології і в хірургічне відділення Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака, Донецького обласного територіального медичного об'єднання (лікарня Калініна), для Обласної травматологічної лікарні на загальну суму 1 мільйон 200 тис. гривень.

«Найближчим часом плануються поставки медикаментів для Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства, Обласної дитячої клінічної лікарні, Центральної міської клінічної лікарні, Центральної міської лікарні Харцизька, а також додаткові поставки в ІНВХ Гусака, лікарні Калініна, Обласну травматологічну лікарню на суму близько 2 мільйонів гривень», - сказала Філь.

Вона також поінформувала, що гуманітарний штаб допомагає лікувальним установам з медобладнанням.

«Для ІНВХ ім.Гусака закуплено хірургічне та анестезіологічне обладнання, обладнання для реконструктивних операцій при опіках (інструментарій, аспіратори медичні, дефібрилятор, обладнання для лікування опіків, обладнання для операційних). Також запланована закупівля інструментарію для Центральної міської лікарні Харцизька. Для забезпечення безперервної життєдіяльності в умовах нестабільної подачі електроенергії Перинатального центру та Обласної клінічної травматологічної лікарні штаб придбав і встановив в цих установах генератори», - сказала Філь.