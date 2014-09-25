Родичі зниклих безвісти в зоні АТО матимуть змогу безплатно зробити ДНК-аналіз

Незабаром родичі зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції матимуть змогу безплатно зробити ДНК-аналіз. Для цього будуть задіяні всі акредитовані лабораторії МВС в усіх обласних центрах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила радник президента Ольга Богомолець.

Вона розповіла, що завтра відбудеться нарада у президента, на якій буде підписано протокол про співпрацю між міністерствами та відомствами. Після цього громадяни, що розшукують своїх близьких, які зникли безвісти в зоні АТО, зможуть здати на ДНК-аналіз свої біологічні матеріали для пошуку своїх близьких.

Богомолець розповіла, що на сьогодні вже є понад 100 заяв про ідентифікацію, а в зоні АТО було віднайдено 1400 невпізнаних тіл.

Богомолець також розповіла про процедуру здачі ДНК-аналізу.

Потерпілі повинні звернутися з заявою про зникнення безвісти свого близького чи родича в райвідділи міліції за місцем проживання.

Після цього через деякий час таким громадянам має прийти повідомлення про те, куди і в який час вони мають прибути для здачі ДНК-аналізу.

Богомолець також підкреслила, що для людей, які розшукують своїх близьких в зоні АТО, всі аналізи будуть безплатними.