1 жовтня стартують Всеукраїнські військово-медичні навчання

1 жовтня в місті Обухові Київської області стартують Всеукраїнські військово-медичні навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповіла радник президента з гуманітарних питань Ольга Богомолець.

Вона зазначила, що такі навчання планується провести в кожному районному центрі кожної області України. Розпочнуться вони в райцентрі Обухів.

У ході навчань буде відпрацьована координація міністерств внутрішніх справ, охорони здоров'я та Держслужби з надзвичайних ситуацій з громадськими організаціями та волонтерами. Також до навчань будуть залучені студенти медичних вишів та медичних училищ того чи іншого регіону, де проходитимуть навчання. При цьому, в кожному випадку буде різна легенда навчань. Зокрема, в Обухові змоделюють пожежу в торговельному центрі, розповіла Богомолець.