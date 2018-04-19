Гуманітарний штаб «Допоможемо» забезпечує Донбас ліками, аптечками та медобладнанням

Як повідомила УНІАН прес-служба Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", згідно з даними базового виміру, який Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова проводив у серпні з метою виявлення основних потреб жителів Донбасу, 49,9% людей, які знаходяться в зоні проведення АТО, говорять про потреби в медикаментах. Також потребу в ліках відзначають 16,5% жителів інших населених пунктів Донецької області - там, де не було військових дій, а також на звільнених територіях.

«Ще до створення Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова, фонд всіляко допомагав не тільки в евакуації людей, але і медичною допомогою - вагітним жінкам, людям похилого віку, діабетикам, тим, хто потребує гемодіалізу. Але потреби настільки великі, що закривати їх потрібно постійно і системно - ліками, обладнанням, аптечками, продуктами харчування для пацієнтів і лікарів. Гуманітарний штаб отримує інформацію від департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА, від партнерських клінік і лікарів. На жаль, централізованого постачання медикаментів немає, і в аптеках міста вони практично відсутні. Ми завжди уточнюємо запит лікарні, скільки пацієнтів перебуває на стаціонарному лікуванні, які залишки медикаментів. Потім вивчаємо можливості закупівлі та поставки, опрацьовуємо логістику. Все з тією метою, щоб пацієнти лікарень, люди, які потребують медичної допомоги, у ліках, у харчуванні, мали доступ до них у цих непростих умовах», - розповідає Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова.

Так, станом на сьогодні, Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова закупив медикаменти для відділення онкогематології і в хірургічне відділення Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака, Донецького обласного територіального медичного об'єднання (лікарня Калініна), для Обласної травматологічної лікарні на загальну суму 1 мільйон 200 тис. гривень. Найближчим часом плануються поставки медикаментів для Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства, Обласної дитячої клінічної лікарні, Центральної міської клінічної лікарні, Центральної міської лікарні Харцизька, а також додаткові поставки в ІНВХ Гусака, лікарні Калініна, Обласну травматологічну лікарню на суму близько 2 мільйонів гривень.

Крім медикаментів, Гуманітарний штаб допомагає лікувальним установам з обладнанням. Для ІНВХ ім. Гусака закуплено хірургічне та анестезіологічне обладнання, обладнання для реконструктивних операцій при опіках (інструментарій, аспіратори медичні, дефібрилятор, обладнання для лікування опіків, обладнання для операційних). Також запланована закупівля інструментарію для Центральної міської лікарні Харцизька. Для забезпечення безперервної життєдіяльності в умовах нестабільної подачі електроенергії Перинатального центру та Обласної клінічної травматологічної лікарні Штаб придбав і встановив в цих установах генератори.

Проф., д.мед.н., генеральний директор Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства Володимир Чайка: «Зараз у нас в центрі лежить близько 150 жінок. Вчора Гуманітарний штаб при фонді Ахметова привіз харчування на два місяці для них. Також отримали електростанцію, за що дуже вдячні Гуманітарного штабу. Ми давно хотіли таку станцію, тому що перебої з електрикою бувають завжди. А особливо зараз, коли вимикається світло, а ти оперуєш, це неможливо робити при свічках. Так, бувало й таке. Кілька днів лікарі змушені були приймати пологи в підвалах, в бомбосховищах».

Окремий напрямок діяльності Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ахметова - це забезпечення медикаментами приватних осіб. За словами Римми Філь, щодня до програми «Адресна допомога» штабу через гарячу лінію надходять до 50 звернень з проханням допомогти у лікуванні. «Також інформація надходить від волонтерів, які доставляють продуктові набори на дім, - повідомляє Римма Філь. - Далі приймається рішення про надання допомоги. В силу дуже великої кількості щоденних звернень ми залучили в якості додаткового інструменту Донбаську фармацевтичну компанію, яка готова допомагати на місцях ліками найбільш нужденним людям зі складними діагнозами. Звичайно ми розуміємо, що в силу непростої ситуації в регіоні, не кожна аптека працює і зможе обслужити заявника, і можливо не всі необхідні ліки є в наявності, але ми сьогодні намагаємося зробити будь-які кроки, щоб допомогти населенню».

Також Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова продовжує допомагати людям з діабетом, які мають потребу в інсуліні. Інформацію про потреби у препаратах інсуліну Штаб зібрав від департаменту охорони здоров'я області, від головного ендокринолога та ендокринологів Донецька, Краматорська та Маріуполя. Інформація також надходить на гарячу лінію Штабу. Так, з 15 серпня по 24 вересня надійшло близько 60 заявок, в основному, з Донецька, Маріуполя, Краматорська, Слов'янська, Волновахи, Іловайська, Новоазовська, Макіївки, Єнакієвого та ін. населених пунктів.

На сьогодні гуманітарний штаб купив і поставив в Донецький регіон близько 15 тис. флаконів з препаратами інсуліну на суму близько 1 млн 400 тис. грн., що покриє близько 40% від загальної потреби області. В кінці жовтня в область буде доставлена друга партія препарату в обсязі близько 20 тис. флаконів на суму близько 1 млн 800 тис. грн.

Приватних осіб Гуманітарний штаб забезпечує також аптечками з найнеобхіднішими медикаментами для кожної категорії: для матері та дитини, для старшої вікової групи і для бомбосховищ.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» створений при Фонді Ріната Ахметова для об'єднання зусиль фонду і всіх бізнесів Групи СКМ, а також ФК «Шахтар» з надання допомоги людям, потерпілим в зоні військових дій. Гуманітарний штаб займається питаннями евакуації із зони проведення АТО дітей, у тому числі дітей-сиріт, багатодітних матерів, інвалідів, літніх людей, а також розміщує, при необхідності, переселенців на базах, санаторіях і у таборах, надає гуманітарну та адресну допомогу.

При Штабі працює гаряча лінія - єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua.

Дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово.

Більше інформації про Гуманітарний штаб: http://www.fdu.org.ua/help/vostok

Кризовий інформаційний центр Гуманітарного штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12