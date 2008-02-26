У Тернополі зростає кількість хворих на грип

У Тернополі карантин у школах продовжили до 29 лютого включно. Як повідомила кореспонденту УНІАН завідуюча епідеміологічним відділом міської санепідемстанції Богдана КОЗЯР, надзвичайна протиепідемічна комісія прийняла рішення, що діти підуть на навчання у понеділок, 3 березня.

За словами Б.КОЗЯР, у місті й надалі зростає кількість хворих на гострі респіраторні захворювання. “Коли ми продовжували обмежувальні заходи у навчальних закладах 20 лютого, кількість хворих становила 123 на 10 тисяч населення, а нині - 125,2. Але кількість хворих дітей суттєво зменшилась - з 748 до 218”, - каже Б.КОЗЯР. При цьому вона зауважила, що випадки грипу серед хворих поодинокі.

Як повідомляв УНІАН, навчання у школах і дитсадках у Тернополі припинили 11 лютого через зростання захворюваності серед дітей.

Минулого року у тернопільських школах карантин припинили 12 лютого. А до школи діти пішли після 8 березня.