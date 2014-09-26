Через стреси українці частіше почали звертатися до кардіологів

Про це йшлося у ході XV Національного конгресу кардіологів, що проходить цими днями у Києві.

Заступник Міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець, звертаючись до учасників конгресу, відзначив, що агресивна політика Росії та бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не може не позначитись на стані здоров’я сотень тисяч людей.

«Стресові ситуації, в яких перебувають як військовослужбовці, так і цивільне населення, провокують розвиток гострих захворювань серця. В Україні втричі зросла кількість коронарографій, майже вчетверо кількість операцій на серці, високою залишається статистика смертності від серцево-судинних захворювань», - сказав Лазоришинець.

У рамках Конгресу відбулось спільне засідання Європейського товариства кардіологів та Асоціації кардіологів України, VI Українсько-французький форум за участю провідних кардіологів України та Франції.