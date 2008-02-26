Аспірин небезпечний для зубів

Постійний прийом аспірину як болезаспокійливого засобу може призвести до необхідності тривалого лікування у зубного лікаря. Учені із стоматологічного факультету Університету Меріленду в Балтіморі розповіли про два цікаві випадки, коли у пацієнтів, що довгий час розжовували пігулки аспірину, руйнувалися зуби.

"Аспірин може руйнувати як тверді, так і м`які тканини зуба, - заявили автори дослідження, які розповіли про свої спостереження на сторінках Journal of the American Dental Association. – Стоматологи повинні говорити своїм пацієнтам і іншим лікарям про небезпеку руйнування зубів при жуванні аспірину".

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