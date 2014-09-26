У Чернігівському госпіталі за три місяці пролікувалися 230 бійців, поранених у зоні АТО

Як повідомив УНІАН керівник військового госпіталю, полковник медичної служби Олександр Слєсаренко, бійців найчастіше переводять до медичної установи із інших лікувальних закладів. Більшість з них мають осколкові поранення після вибуху мін, снарядів та гранат. Також військові лікарі проводять комплексне лікування воїнів, які мають ускладнення після бойових поранень.

У чернігівському шпиталі поранені військовослужбовці повністю забезпечені усіма необхідними ліками та речами.

За словами Слєсарєнка, за останні три місяці в госпіталі пролікувалися понад 230 військовослужбовців. Частина з них уже повернулася у свої підрозділи, інші проходять курс реабілітації.

«На сьогодні у лікувальному закладі перебувають ще 40 бійців», - уточнив керівник військового шпиталю.