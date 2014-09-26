В Україні створять медкомісію, що визначатиме необхідність лікування поранених за кордоном

В Україні створять спеціальну медкомісію, що визначатиме необхідність відправлення поранених на лікування за кордон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, рішення про створення такої комісії було ухвалене на засіданні постійно діючого штабу МОЗ з питань організації медичного забезпечення за умов надзвичайних ситуацій з метою впорядкування та спрощення процедури відправлення на лікування за кордон важкопоранених.

До складу комісії увійдуть провідні військові лікарі, науковці, кращі вузькопрофільні фахівці Академії медичних наук та волонтери, які опікуються збором коштів на лікування.

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Окремим наказом медкомісія сформує перелік показань, за якими військовослужбовців спрямовуватимуть на лікування в іноземні клініки.

Крім того, планується більш тісно співпрацювати з іноземними медустановами та запрошувати їх представників до України з метою персонального відбору поранених. Це дозволить гарантувати спроможність клініки вилікувати важкохворих.

З метою оптимізації коштів, виділених на лікування військовослужбовців, учасники засідання штабу також ухвалили рішення розширити практику запрошення кращих іноземних хірургів з Франції, Німеччини та інших країн світу для оперативного лікування важких хворих в Україні. Це заощадить кошти на транспортування та харчування пацієнтів в іноземній клініці та водночас покращить практичні навички вітчизняних фахівців.