Що таке папіломовірус?

Вірус папіломи людини (ВПЛ), що дослівно означає «вірус, що викликає доброякісну пухлину епітеліального походження у вигляді сосочка», - папілома (papilloma: лат. papilla сосок і греч. -oma – пухлина).

У зв`язку з бурхливим розвитком сучасних методів лабораторної діагностики, на даний момент знайдено близько 100 типів (штамів) папіломовіруса людини. Також просто вони і класифікуються: ВПЛ-1, ВПЛ-2, ВПЛ-3, - 45 . - 58 і т.д., або (що частіше можна побачити на бланку результатів аналізів, зроблених за допомогою імпортного лабораторного устаткування): HPV-1, HPV-2, HPV-3 . і т.д.

Виявляється папіломовірус у людини за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції («аналіз ПЦР»). Суть даної методики полягає в значному збільшенні концентрації певного генетичного матеріалу (в даному випадку – вірусу папіломи людини) в біологічному матеріалі, наприклад, в зразку тканини бородавки.

Потрапивши в організм, вірус поводиться по-різному:

1. Латентний перебіг папіломовірусної інфекції проходить без змін на шкірі та інших клінічних проявів. Існують штами папіломовірусу, які ніяк себе не проявляють в організмі людини протягом всього його життя.

2. Другий варіант, в принципі, схожий з першим по поведінці вірусу, проте при цьому організм реагує на його присутність в клітинах і приймає спроби «обмежити» подальше розповсюдження. Це досягається за рахунок компенсаторного розростання клітин базального шару шкіри, внаслідок чого створюється своєрідний «саркофаг» з клітин. Як ви напевно здогадалися, це утворення називається «бородавкою», або «кондиломою».

3. У третьому, найсприятливішому випадку, інтеграція вірусу в геном приводить до переродження клітин, дисплазії ураженої ділянки тканини, або навіть раку (найбільш часте місце розташування даного процесу – шийка матки).

Як правило, від моменту інфікування до появи папіломи (будь-то бородавка або кондилома) проходить від декількох тижнів до 9-10 місяців. Кондиломи часто з`являються на слизистих в місцях мікротріщин статевих органів.

Звичайні бородавки на шкірі не мають тенденції до злоякісності, тоді як кондиломи урогенітальної ділянки і папіломи шийки матки мають високий ризик до перетворення в злоякісну пухлину. Пов`язано це з тим, що існують неонкогенні (звичайні бородавки представлені в основному тільки ними) і онкогенні типи вірусів папіломи людини:

Неонкогенні папіломовіруси - HPV 1,2,3,5

Онкогенні папіломовіруси низького онкогенного ризику - в основному HPV 6,11,42,43,44, 54, 61, 70, 72, 81

Онкогенні папіломовіруси середнього онкогенного ризику в основному HPV 26, 53, 66

Онкогенні папіломовіруси високого онкогенного ризику HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 і 68

Папілому можуть викликати як один вірус, так і їх комбінацію. Клінічна картина (прояв захворювання) залежить від місця виникнення. Локалізація на шкірі зазвичай не приводить ні до яких проявів, за винятком косметичного дефекту. Поява кондиломи в уретрі або дихальних шляхах приводить, відповідно, до утруднень сечовипускання або порушень дихання.