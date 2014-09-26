На Донбас вирушила чергова допомога від Гуманітарного штабу "Допоможемо"

Наступна колона машин планується на суботу, 27 вересня. Всього за два дні вантажівки доставлять 100 тис. продуктових наборів з найнеобхіднішим - маслом, борошном, крупами, консервами, цукром, печивом, згущеним молоком, свічками та сірниками.

Гуманітарну допомогу, яка прибуває традиційно в Маріуполь, на місці розвантажують і розфасовують волонтери підприємств ММК Ілліча та «Азовсталі». Більшість продуктів, які будуть доставлені 26-27 вересня, Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова направить в зону АТО, зокрема, близько 80% вантажу піде в Донецьк, Дебальцеве, Зугрес, де найскладніша гуманітарна ситуація. Згідно з даними соціологічного дослідження (серпень 2014) в зоні АТО потреба гуманітарної допомоги відчувають 76,6% населення. Для 74,9% основної допомогою є продукти харчування.

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20% вантажу отримають вимушені переселенці в Маріуполі, де найвища концентрація внутрішньо переміщених людей - понад 6 тисяч осіб.

Решта міст Донецької і Луганської області продовжують отримувати допомогу, яка була доставлена раніше на Донбас у рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. На сьогодні, волонтерами Гуманітарного штабу роздано вже більше 250 тис. продуктових наборів.

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Для надання допомоги людям на Донбасі Рінат Ахметов прийняв рішення відкрити Гуманітарний Рейс і дав доручення Гуманітарного штабу «Допоможемо» при своєму благодійному фонді доставити в зону конфлікту не менше 10 тис. тонн гуманітарної допомоги. За різними даними, на Донбасі потреба гуманітарної допомоги відчувають від 1 до 3 мільйонів чоловік.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.