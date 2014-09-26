Порошенка просять обмежити в Україні рекламу алкоголю

Житомирська міськрада просить президента України обмежити рекламу алкоголю.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке звернення до президента України Петра Порошенка сьогодні проголосувала більшість депутатів Житомирської міської ради, присутніх на другому пленарному засіданні 39-ї сесії 6 скликання.

У зверненні зазначається, що у важкий для України час українців знищує не лише зовнішній ворог, але й внутрішній – це активна пропаганда та не контрольований продаж алкоголю і пива.

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«За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я Україна посідає перше місце у світі серед підліткового та молодіжного алкоголізму, 40% наших молодих людей страждають алкоголізмом, близько 90% з них саме пивні алкоголіки. За статистикою 40% хлопців та 26% дівчат віком до 10 років вже пізнали смак алкоголю, у віці до 13 років - таких вже виявилося майже 75%. 91% дівчат та хлопців віком 15–16 років мають досвід вживання алкоголю, 63% – досвід паління тютюну, ще 14% – «спробували» марихуану. Найбільш поширеним, як серед хлопців так і серед дівчат, є вживання пива (відповідно 70% і 56,5%)»,- зазначають депутати.

Тому вони просять обмежити в Україні з 8.00 до 22.00 рекламу, в тому числі спонсорство, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на телебаченні, радіо та в інтернеті.

Також депутати просять президента повернути кримінальну відповідальність за самогоноваріння та за реалізацію незаконно виготовленої продукції.

У зверненні зазначається, що продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива повинен здійснюватися виключно в спеціалізованих магазинах чи спеціалізованих відділах.

Звернення також містить прохання підняти дозвільний вік споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива з 18 до 21 років.