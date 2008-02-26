Мінеральна вода допоможе скинути зайву масу тіла

Мінеральну воду як лікувальний і профілактичний засіб використовують вже більше двох тисячоліть. Її вживання завжди було взаємопов`язане з ефективною лікувальною дієтотерапією.

На жаль, сьогодні дуже важко знайти такі натуральні напої. Більшість так званих лікувальних вод наповнені харчовими фарбниками й ароматизаторами у вигляді есенцій синтетичних запашних речовин. Дієтологи не вважають такі напої корисними для здоров`я. Існує також думка, що солодка газована вода може стати причиною ожиріння, і як наслідок викликати низку захворювань.

Фахівці також відзначили, що ефект від питного лікування мінералкою залежить не тільки від правильного вибору води, але й від правил її прийому, температури та інших чинників. Тому лікування слід проводити тільки за призначенням лікаря, у суворій відповідності до його вказівок. У разі відсутності призначеної лікарем мінеральної води її можна замінити іншою, близькою до неї за хімічним складом і дією, обов`язково дотримуючи наказаний лікарем порядок її прийому.

Наприклад, при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, а також хронічному гастриті з підвищеною кислотністю лікар може порекомендувати гідрокарбонатні натрієві води (їх називають також лужними): боржомі, наприклад, а також гідрокарбонатні сульфатні води.

Курс лікування лужними водами сприяє відновленню фізіологічних механізмів, а також прискорює евакуацію їжі зі шлунку, надає протизапальну дію. При цьому вживання лужних мінеральних вод рекомендується починати з невеликих кількостей в теплому вигляді.

До того ж, мінеральні води покращують мікроциркуляцію крові в шлунку, печінці, кишечнику, стимулюють виділення жовчі, а також панкреатичної секреції. Їх застосування зменшує тканинну гіпоксію.

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