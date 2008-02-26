За 50 років смертельних хвороб стало більше в 4 рази

Міжнародна команда науковців зафіксувала різке поширення смертельно небезпечних хвороб у всьому світі. За минулі 50 років смертельних хвороб на Землі стало вчетверо більше. Приблизно 60% вірусів передалися людям від тварин.

У ході дослідження експерти Університету Колумбії і Center for International Earth Science Information Network (CIESIN, США) проаналізували 335 хвороб, що з`явилися в 1940-2004 роках, і зіставили результати огляду зі щільністю популяції та біологічною варіативністю дикої природи на планеті.

Смертельні хвороби чітко ділять країни за ознакою добробуту. Наприклад, у відсталих країнах найсерйознішою загрозою для їх жителів експерти бачать нові інфекції. У розвинених країнах найбільшу небезпеку становлять патогенні віруси, стійкі до антибіотиків, і нові захворювання, що з`явилися в результаті вживання хімічно оброблених харчових продуктів.

Дослідники відзначають, що старі інфекції швидко переміщаються в нові регіони і викликають епідемії. Пандемія СНІДу, що ймовірно бере свій початок від контакту людини з шимпанзе, призвела до більш ніж 65 млн випадків інфікування. А недавні спалахи атипової пневмонії, переносниками якої були китайські кажани, коштували світовим службам охорони здоров`я 100 млрд доларів.

"Гарячими точками" інфекційних епідемій фахівці вважають африканські країни району Сахари, Індію і Китай. Меншою мірою небезпечні захворювання розвиваються в Європі та Південній Америці.

Тенденція зростання ризиків смертельних захворювань пов`язана перш за все зі зростанням щільності населення і недосконалою методикою захисту людського організму від хвороботворних бактерій, попереджають експерти Зоологічного товариства Лондона. Якщо терміново не взятися за розробку можливих терапій і профілактику нових хвороб, говорять біологи, буде втрачено час. І тоді дуже скоро сферу дії патогенних вірусних варіантів неможливо буде контролювати. Наслідки в цьому випадку будуть жахливими.

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