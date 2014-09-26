Штаб "Допоможемо" просить Гелетея розібратися у фактах затримання гуманітарного вантажу

Як повідомляється в переданому УНІАН зверненні Гуманітарного штабу «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова до міністра оборони України Валерія Гелетея, "24 вересня, десять вантажівок з гуманітарною допомогою для майже 20 000 осіб, які прямували до міст Краснодон та Свердловськ Луганської області, були затримані в населеному пункті Щастя 24-м батальйоном територіальної оборони «Айдар» ЗСУ".

"На сьогоднішній день в результаті бойових дій в містах і селах Донецької і Луганської областей, розташованих у зоні АТО, для мільйонів людей істотно обмежений доступ до їжі, води, медикаментів. У сотні тисяч людей немає можливості придбати собі навіть той мінімум продуктів харчування, який необхідний для фізичного виживання. Насамперед, мова йде про пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями, дітей-сиріт", - йдеться у зверненні.

"Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова вже більше місяця надає гуманітарну допомогу мирному населенню цих регіонів, який опинився в скрутному становищі і негайно потребує допомоги, в тому числі - переселенцям з міст Донецької і Луганської областей, які були змушені покинути зону бойових дій. За цей час ми надали допомогу більш ніж 500 тисячам мирних жителів в Донецькій і Луганській областях. Ще сотні тисяч людей чекають такої допомоги", - наголошується в документі.

"Гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування тривалого зберігання, дитячого харчування та засобів гігієни перевозиться автомобільним вантажним транспортом з міста Маріуполя в населені пункти, в тому числі - в зоні АТО. Гуманітарна допомога в цих вантажівках призначена мирному населенню. З відеокоментаря командира батальйону С. Мельничука телеканалу «112» ми дізналися, що дані автомобілі з гуманітарним вантажем використовуються бійцями зазначеного підрозділу ЗСУ як захисне загородження на території Луганської теплової електростанції в місті Щастя", - повідомляється у зверненні.

Представники Гуманітарного штабу "Допоможемо" при фонді Ріната Ахметова просять міністра оборони "якомога швидше розглянути факти щодо затримання підлеглим ВСУ підрозділом гуманітарного вантажу і його використання в якості захисного загородження і вжити заходів для сприяння визволенню вантажівок і подальшого пересування транспорту з гуманітарною допомогою у шахтарські міста Краснодон та Свердловськ з метою розповсюдження допомоги серед мирного населення".