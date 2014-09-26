Україна отримала від ВООЗ гуманітарний вантаж з протиправцевою вакциною

Сьогодні до аеропорту «Бориспіль» прибув другий транш гуманітарного вантажу від Всесвітньої організації охорони здоров’я – 300 тис. доз правцевого анатоксину на загальну суму понад 325 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, наголосивши, що цього обсягу протиправцевої вакциною вистачить для стовідсоткового забезпечення населення України протягом всього 2015 року.

За даними прес-служби, із митного терміналу аеропорту гуманітарний вантаж транспортовано до складів ДП «Укрвакцина» МОЗ для подальшого розподілу по регіонах. Як зазначив заступник міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець, в першу чергу вакцинами забезпечать області, де тривають бойові дії, та прикордонні регіони, які приймають поранених.

«Протиправцевий анатоксин в першу чергу необхідний для щеплення поранених, оскільки існує загроза зараження гострим інфекційним захворюванням. Разом з тим, нам вистачить цих обсягів і для того, щоб забезпечити країну вакциною у 2015 році на 100%», - зазначив Лазоришинець.

Він подякував главі бюро ВООЗ в Україні Доріт Ніцан за допомогу цієї організації.

Як повідомлялося, 22 вересня 2014 року ВООЗ надала Україні перший транш гуманітарної допомоги на суму 2,4 млн грн, що дасть змогу задовольнити потреби 170 тис. пацієнтів протягом трьох місяців. Це медикаменти, медичне приладдя для багаторазового використання, медичне обладнання та предмети медичного призначення, анестезуючі препарати, анальгетики, протиалергічні та протиепілептичні препарати, антибактеріальні, серцево-судинні, дерматологічні препарати, набори для оперативних втручань тощо.

***Правцевий анатоксин застосовується при імунізації деяких контингентів населення з урахуванням специфічних умов в окремих місцевостях та екстреній специфічній профілактиці правця при: травмах з порушенням цілісності шкірних покривів та слизових оболонок; обмороженнях та опіках (термічних, хімічних, радіаційних); гангрені або некрозі тканин будь-якого типу, тривалих абсцесах; укусах тварин; проникаючих пошкодженнях шлунково-кишкового тракту.

Правець – гостре інфекційне захворювання, що уражає нервову систему, викликає тонічні і тетанічні судоми скелетних м'язових волокон, що ведуть до асфіксії. Має надзвичайно високу летальність. Правець може виникнути після будь-яких травм з пошкодженням шкірних покривів та слизових оболонок, забруднених спорами збудника.