Лікарям нададуть право відмовитися від надання медичної допомоги

У Білорусі на весняній сесії депутати Палати представників в другому читанні розглянуть проект закону "Про охорону здоров`я". Про це повідомив голова комісії з охорони здоров`я, фізичної культури, у справах сім`ї та молоді Олег Величко.

Коментуючи положення проекту, О.Величко відмітив, що новий закон закріплює "право на доступне медичне обслуговування, яке забезпечується наданням безкоштовної медичної допомоги". Проект закону припускає збільшення об`ємів безкоштовної медичної допомоги в державних установах охорони здоров`я, пише БелаПАН.

На думку депутата, ухвалення таких норм закону особливе актуально зараз, коли "в суспільстві існує деяка напруга" після набуття чинності закону про впорядкування пільг.

У проекті, за словами депутата, указується на неприпустимість безконтрольного заміщення безкоштовної медицини платними послугами, вперше визначається поняття платних медичних послуг і порядок їх надання.

Законопроект закріплює право лікаря відмовитися від надання медичної допомоги, обумовлені також умови, при яких це можливо. Одночасно прописано, як у такому разі пацієнт може одержати альтернативну меддопомогу.

Нова редакція закону зберігає також норму, що закріплює право працівників охорони здоров`я на страхування від професійної помилки, в результаті якої заподіяна шкода здоров`ю або життю пацієнта, не пов`язана з недбалим виконанням своїх обов`язків.