Василь Чехун: Понад 70% випадків раку пов’язані з неправильним харчуванням та способом життя

Щороку від раку в Україні помирає близько 130 тисяч осіб, а 160 тисячам ставлять такий діагноз. І хвороба «молодіє» – серед пацієнтів онкологічних клінік все більше молодих людей і навіть діти. На думку академіка, директора Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології Василя Чехуна, це пов`язано із забрудненням навколишнього середовища, з використанням продуктів, які несуть в собі потенційні канцерогенні чинники. А ось щоб хвороба не проникла в організм, треба вести здоровий спосіб життя, зменшити навантаження, у тому числі і психологічні, більше знаходитися на свіжому повітрі, збалансовано харчуватися. А головне пам`ятати: причина низького рівня ефективності лікування пов`язана з пізнім виявленням хвороби. Про це Василь Чехун спілкувався в чаті з читачами «Главреда».

Guzn, 16:12 Якщо людина після операції (рак молочної залози ІІІ ст.), що вона повинна робити, аби хвороба не прогресувала? На жаль, у нас тільки оперують та призначають хіміотерапію. А який повинен бути розклад життя, харчування? Ні від кого нічого неможливо дізнатися.

Ответ: Так, без сумніву крім базових методів лікування (оперативне втручання, хімеотерапія (5-6 курсів), важливо проводити подальший моніторинг процесу. Необхідний також нагляд лікаря, що призначав лікування, або за місцем проживання пацієнта, у районній лікарні має бути онколог, що може відстежувати перебіг хвороби. Відносно розкладу житті, то тут поради має давати лікар, що вів хворого, оскільки він знає особливості розвитку пухлинного процесу. Крім того, поради можна давати тільки знаючи безпосередньо особливості хворого і результати всіх його аналізів. Без сумніву, варто дотримуватись здорового способу життя: гармонійне поєднання фізичного, психологічного і творчого навантаження. Все має бути виваженим. А так, зарядка, свіже повітря, продукти, насичені вітамінами та з достатньою кількістю клітковини, низьким вмістом консервантів та продуктів, що можуть потенціювати розвиток хвороби. Також можна звернутись до дієтолога, який займається розробкою харчування для різних категорій хворих.

віpa, 16:17 Скажіть, будь ласка, а як вберегти себе та близьких від раку? Які профілактичні заходи, як часто треба звертатися до лікаря і до якого, адже не секрет, що районні онкологи, там де вони є перенавантажені та й навіщо здоровій людині бути серед хворих?

Ответ: Перш за все, необхідно дотримуватись елементарних санітарно-гігієнічних норм та здорового способу життя. Понад 70% виникнення раку пов’язані з неправильним харчуванням та способом життя, отже збалансувавши харчування можна знизити ризик онкозахворювання. Не можна вживати продукти, що містять стабілізатори та консерванти, адже вони часто входять до переліку канцерогенів. Тому мені здається, що тут варто було б підготувати науково-популярну брошурку чи довідник для широкого користувача. Я думаю, що ми підготуємо такі матеріали найближчим часом. Звичайно, необхідно і не боятися лікаря, оскільки не завжди людина, яка не ходить до лікаря, виграє. Варто звертатись раз на рік до нього і здавати певні аналізи, аби убезпечити себе. Відомо про те, що жінкам після 45 років потрібно звернути увагу на стан молочної залози, необхідно робити маммографію, щоб своєчасно діагностувати та провести адекватне лікування. Тобто зовсім відмовлятись від послуг фахівця не варто.

кoвaль, 16:19 Скажіть, будь ласка, наскільки електромагнітні поля впливають на захворюваність на рак. Чи є якась залежність? Що говорить наука, чи є дослідження на цю тему?

Ответ: Так, без сумніву, це важливе питання і якщо взяти тенденцію, яка свідчить про зростання онкопатологій, то можна сказати, що захворюваність на злоякісні утворення значно зросла. Тобто є антропогенний чинник, створений людиною чи видами діяльності людини. Так, ці поля впливають на онкопатологію, але сказати, що це основна причина онкопатологій не можна.

жypнaлюгa, 16:22 Известно, что каждый второй-третий онкобольной в Украине умирает в первый год болезни, что в 2-10 раз превосходит аналогичный показатель в развитых странах. Какое этому объяснение . Плохо лечим, не обращаемся в больницу, нет средств или еще что?

Ответ: Я вам хочу сказати, що це дуже сумна статистика, яку наводить дописувач. І великої різниці між рівнем і ефективністю лікування за кордоном чи в нас немає. Причина низького рівня ефективності лікування перш за все пов’язана з пізнім виявленням хвороби. Тому якщо хворий своєчасно звертається до лікаря, на сьогоднішній момент є реальні можливості надавати ефективну допомогу і є можливості ефективно виліковувати онкохворих.

BІП, 16:24 Якщо не помиляюсь, то кілька років тому на парламентських слуханнях по онкології Ви говорили про протипухлинну вакцину від вітчизняних науковців, якою ніби зацікавились іноземні фірми. чи є в цьому питанні поступ і прогрес?

Ответ: Так, це дійсно було так і я говорив про впровадження антипухлинної вакцини і на сьогодні питання до кінця не вирішено і ми збираємось провести найближчим часом провести спільне засідання онкологів та імунологів для того щоб прискорити впровадження протипухлинних вакцин. За цей час уже розроблено нові технології протипухлинних вакцин і сподіваюсь на те що найближчим часом поступ в цьому питанні вперед буде.

BІП, 16:26 Часто кажуть: згорів за три місяці, чи щось на зразок цього. Це відбувається від того, що пацієнт звертається до лікаря запізно чи від того. що терапевти не консультуються з онкологами, лікують до прикладу запалення, а там онко?

Ответ: Справа а втому, що перша причина те, що пацієнт звертається пізно. З іншого боку, пухлинна патологія - дуже складний процес, що інколи розвивається дуже швидкими темпами. І тому тут основна порада - краще перестрахувати себе ще раз і звернутись за консультацією до онколога, для того щоб перш за все виключити онкопатологію.

lp, 16:28 Фактически на всех сайтах сейчас можно увидеть информацию-просьбу помощи на лечение онкозаболеваний. В большинстве случаев речь идет о сборе средств на операцию. Иногда это мошенники, но в большинстве случаев речь, действительно, идет о жизни и смерти. Государство не финансирует лечение онкобольных?

Ответ: Я погоджуюсь з тим. що досить часто звертаються люди за допомогою і фінансовою в тому числі, оскільки на сьогодні лікарські засоби, що застосовуються в терапії дійсно дорогі, але за останні роки держава виділяє значні кошти для лікування онкологічних хворих і за моєю інформацією на сьогодні немає особливих проблем з забезпеченням профільних установ лікарськими протипухлинними засобами.

lp, 16:30 Скажите, пожалуйста, сейчас много пишут о генномодифицированных продуктах, насколько они , действительно, вредны для здоровья? Или науке сие неизвестно?

Ответ: Ну відносно генномодифікованих продуктів, триває гаряча дискусія. У той самий час результати, доступні у науковій літературі, не свідчать про небезпеку генномодифікованих продуктів. Однак такі дослідження продовжують проводитись і, можливо, за більш тривалий час можна буде більш конкретно відповісти на це запитання, поглибивши дослідження в цьому напрямку.

gera, 16:33 Что Вы можете сказать о пользе или вреде голодания для лечения онкозаболеваний?

Ответ: Можу сказати лише про шкоду голодування для онкохворих, особливо це небезпечно під час проведення спеціальних курсів терапії. Інша справа, що харчування має бути збалансованим та оптимальним, насиченим повноцінними інгредієнтами, перш за все вітамінами.

gera, 16:34 Насколько можно верить целителям, знахарям? Помогает ли их вмешательство в борьбе с раком или это скорее самовнушение. Есть ли, действительно, случаи исцеления или это только реклама?

Ответ: Чесно вам скажу, що тут перш за все працює фактор самопереконання, а друге, що небезпечно - люди сподіваються на допомогу цілителя і роками ходять на процедури ним запропоновані, втрачають час і поступають в клініку в запущеній стадії. Допомогти такому хворому дуже складно.

кapacь, 16:37 Останнім часом рак значно помолодшав, Ви розумієте про що я. Дітлахів забирає, молодих зовсім людей. Як же з ним боротися?

Ответ: Дійсно, така проблема є, і це світова тенденція, перш за все вона пов’язана з забрудненням навколишнього середовища, з використанням продуктів, які несуть в собі потенційні канцерогенні фактори. Боротися з цим можна тільки зменшуючи навантаження і дотримуючись здорового способу життя: гармонійне харчування, яке містить в собі збалансовану кількість білків, вуглеводнів. жирів та вітамінів, помірні фізичні навантаження, свіже повітря.

кpивий, 16:39 У нас сусід помирав від раку горла, швидка їздила колоти щодня. Старенький батько його доглядав, бо більше нікому, а в лікарню не беруть. Невже ганяти машини кожен день простіше і дешевше, ніж забезпечити людині можливість лежати в лікарні. Чи рівень смертності в лікарні надто високий і подібні цифри не можна світити?

Ответ: Дійсно, проблема, згадана в даному питанні існує, і вирішення її можливе перш за все через створення мережі хоспісів, де дійсно буде надаватись даному хворому симптоматична терапія, де можна було б поліпшити якість його життя, зменшити больові симптоми.

фeмин, 16:45 Академик Чехун - самый молодой академик НАН. Но, Вы то уже тоже немолоды? Что ожидает отечественную науку. Простите, но академики наши некоторые уже и говорят с трудом, и передвигаются еле-еле.

Ответ: Дійсно, останнім часом значно зріс інтерес молоді не лише в економіці а й в природничих науках. Читаючи лекції на біофаці КНУ ім. Тараса Шевченка 10-15 років тому я ставив питання, ким хочуть стати студенти. Вони відповідали, що хотіли б стати науковцями, лікарями. Тому можу сказати, що в науку приходить талановита молодь, енергійна, в здоровому сенсі амбіційна і я можу сказати, що якщо буде державна підтримка розвитку науки в Україні, то дуже скоро ми почуємо про нові імена талановитих вчених, які без сумніву будуть вирішувати не лише проблеми онкології. Якщо вас хвилює проблема того, як пересуваються академіки чи як вони говорять, то можу сказати, що вони - люди найвищого рівня знань і енергії, і ентузіазму і відмовлятися від золотого фонду вам не варто.

poгнєдa, 16:46 Чоловікам подобаються великі груди, чи варто поставити силіконові імплантанти. Чи не призведе це до проблем по вашій лінії?

Ответ: Це дійсно є проблема. Силіконові імплантати - це проблема. Той, хто хоче ризикувати своїм здоров’ям, хай це робить. Я б не радив ставити експериментів над своїм життям.

нyдoтик, 16:54 Шановний Василю Федоровичу, в чому Ви бачите основну проблему функціонування очолюваного Вами закладу?

Як Ви оцінюєте передачу Інституту онкології АМН (спорідненої установи) до сфери управління МОЗ?

Ответ: Так, я скажу, що проблема функціонування нашого закладу є в двох аспектах:

- недостатня кількість творчої молоді, яка пов’язана з низьким рівнем економічного забезпечення науковця і можливо найскладнішим моментом є забезпечення житлом, ми не можемо сьогодні відібрати кращих фахівців світу, оскільки ми не можемо забезпечити належними побутовими умовами

- недостатній рівень фінансового забезпечення наукових досліджень, хоча повинен зазначити, що з року в рік воно покращується, але і його не достатньо для того, щоб проводити досліди з найсучаснішим обладнанням, умовами та реагентами.

Я думаю, що питання передачі Інституту було вирішено на найвищому державному рівні, воно обговорювалось серед фахівців-клініцистів, і тму хочеться сподіватися, що це було виважене і правильне рішення. А так це чи ні - покаже час.

novy_dom, 16:56 Люди ещё не задумались до главного - как предотвратить болезнь тела. Всё в мире энергетично: и мысль, и слово. И именно они - двигатели прогресса здоровья или болезни человека. Ответьте, пожалуйста, на вопросы:

1) Над таким источником болезней, патологий Вы не думали?

2)Вы - духовный человек?

3) Вы ищете помощь в мире для решения своих жизненных вопросов?

Спасибо за ответы.

Елена.

Ответ: Гармонія душі та тіла без сумніву є визначальним фактором загального поняття здоров’я людини і коли ці дві важливі складові розбалансовані - виникає патологічний стан. Треба робити все, щоб знайти рівновагу.

Nadya, 17:01 Ви вважаєте себе науковцем чи лікарем у більшій мірі? Для сучасної української медицини і онкології зокрема важливіший розвиток науки чи власне лікарства, практичної медицини? Що в нас знаходиться на нижчому рівні?

Ответ: Дійсно, за освітою я лікар, я закінчував Київський медичний інститут за спеціальністю хірургія, дуже мріяв стати лікарем, працював лікарем швидкої допомоги. Коли я став на стезю наукової діяльності, то зрозумів, як важливо було, кули людина за покликом лікар, користувалася сучасними науковими даними, знаннями, ерудицією, яка вкрай необхідна і тому і іншому.

Nadya, 17:03 Чому лікуватись зазвичай їздять за кордон, особливо якщо це онкологія чи інші важкі хвороби? Через технічний стан наших лікарень чи все ж справа в тому, що не вистачає спеціалістів, в недосконалості освіти?

Ответ: Почнемо з останнього - рівень освіти в Україні достатньо високий і з задоволенням наших фахівців беруть за кордоном не лише як лікарів, а перш за все як науковців. Складніше, можливо, з забезпеченням сучасним обладнанням сучасних лікарень і спеціалізованих центрів. Тут воно, без сумніву, бажає бути кращим. Останнім часом ситуація значно покращується, в Україні створюються госпрозрахункові центри, де можна отримати кваліфіковану допомогу на найвищому світовому рівні.

Лeнa_П., 17:07 Сьогодні в медінститут більшість вступає за блатом і за великі гроші, це в принципі загальновідомий факт. Так само і на роботу потім беруть блатних. Власне, звідки тоді в нас можуть взятись нормальні спеціалісти, і чи можна говорити в таких умовах про розвиток медицини взагалі? Особисто мені страшно ходити до лікарів, адже правило "не нашкодь" фактично вже не діє...

Ответ: Ваше питання не є правило, а швидше за все - виключення. Я хотів би почати з того, що в медицину більшість людей іде за покликанням. А в подальшому все залежить від того, в яку школу потрапляє той чи інший фахівець. В Україні достатньо шкіл світового визнання, і тому стверджувати ось так не вірно. Вірте більше в себе і тим людям, які вас оточують.

pilot, 17:18 Ваша школа занимается изучением взаимодействия опухоли и организма. Насколько перспективно это направление, каково его место в современной науке? Какие реальные результаты дает ваша работа?

Ответ: Так, наша школа була створена одним з основоположників вітчизняної експериментальної і клінічної онкології Ростиславом Євгеновичем Кавецьким. Кавецький був талановитим учнем геніального вченого Богомольця. Ще на початку ХХ ст. Олександр Олександрович Богомолець говорив про те, що онкологію слід розглядати не як локальний паталогічний процес, а як хворобу всього організму. З цього і виходив Ростислав Євгенович Кавецький, засновуючи школу дослідження особливостей взаємодії пухлини і організму. Західна школа дотримувалася зворотної позиції і направляла свої зусилля лише на ліквідацію паралогічного процесу. Ми і наша школа своїх принципів і традицій не зрадила, більшість сучасних передових фахівців західних шкіл сьогодні уже також дивляться на дану проблему через призму взаємодії пухлини і організму. Пухлинна хвороба виникає тоді, коли організм втрачає функцію нагляду і контролю над появою пухлинних клітин. Сьогодні і ми, і фактично більшість прогресивних наукових шкіл світу концентрує свої зусилля на тому, як допомогти організму в своєчасному знищенні пухлинних клітин. Тому сьогодні досить інтенсивними темпами відбувається розвиток ще не визнаного, але перспективного методу біотерапії раку, зокрема, з

proffesor, 17:24 Насколько отстает наша наука от мирового уровня? Есть ли реальные механизмы реализации достижений украинской онкологии на практике? Есть ли у вас планы сделать науку ближе к практике, к реальным больным?

Ответ: Я тут можу однозначно стверджувати, що немає відставання вітчизняної науки від науки світового рівня. Підтвердження цього - численна кількість грантів, які отримав від міжнародних програм різних рівнів. Ми проводимо міжнародні конференції, до нас часто приїздять провідні вчені різних країн світу і мають нагоду ознайомитися з нашою методологією, методиками, сучасним матеріально-технічним забезпеченням. І вони стверджують, що їм приємно бачити поєднання класичної наукової школи з сучасними технологіями дослідження. Тому це дозволяє мені стверджувати про те, що рівень вітчизняної науки, принаймні в моїй галузі, сьогодні відповідає світовим тенденціям її розвитку. Стосовно своєчасного впровадження, дійсно є проблема, за якою ми постійно стикаємось, і в нас без сумніву є плани прискорення наближення досягнень сучасної науки до практичної медицини та вирішення проблем конкретного хворого. Я сподіваюсь, що вже цього року про перший етап цих реальних кроків вам буде відомо.

vatam, 17:25 Если онкобольному требуется лекарство, которое не лицензиировано в Украине, то можно ли его привезти из-за границы, где оно уже прошло все испытания и вошло в фармакологический оборот?

Ответ: Лікар не може застосовувати засобів, які незареєстровані в Україні.

placebo, 17:29 Існують основні школи чи то напрямки лікування онкології, і якщо дивитись на медицину як на бізнес, то зрозуміло, що для них є невигідним розвиток альтернативних течій, нових методів лікування. А оскільки ці течії вважаються класичними перевіреними та мають великий вплив та підтримку, то часто відбувається так, що окремим вченим перекривають дорогу в їх розробках. Наскільки ваш інститут відчуває такий тиск? Як боротись з подібними речами?

Ответ: Якщо розробка має наукове підґрунтя, перспективна для практичного застосування, то я впевнений, що рано чи пізно вона знайде дорогу.

varvara, 17:32 Час від часу і доволі регулярно в пресі з"являються повідомлення про панацею, якісь диво-ліки від раку. Випливають якісь навіть факти виліковування людей. Чи реально існують такі факти? Також популярністю користуються розповіді про самовиліковування онкохворих. Це все - результат чиєїсь багатої фантазії, спекуляції чи все ж подібні речі реально існують?

Ответ: Що стосується онкопатологій, то тут дуже важко сподіватись на панацею і на диволіки. Патологія складна і глибоко переплетені фізіологічні і патологічні процеси в одному організмі. Тому щоб реально допомогти, необхідний високий рівень знань і можливостей. Все інше, швидше за все, спекуляції і фантазії.

varvara, 17:41 Чи можна якось зменшити ризик захворіти на рак? Хто крім курців ще входить до групи ризику? Чи необхідно не-онкохворому здавати аналізи? Наскільки регулярно?

Ответ: Так, звичайно, можна. на сьогодні відомо, що понад 70 ракових захворювань виникають через неправильне харчування та куріння. Тому якщо уникнути цих складових, то можна себе в значній мірі убезпечити від онкопатологій. Відносно того, чи необхідно здавати аналізи, я б сказав, що потрібно періодично звертатися до лікаря за порадами та консультаціями. Раніше у нас була найкраща в світі система, яка допомагала в своєчасному виявленні онкопатологій - загальна диспансеризація. На жаль, ця система сьогодні зліквідована. А передові країни беруть її на озброєння. І завдяки цьому досягають ранньої діагностики і ефективного лікування, тому варто хоча б раз на рік звергатись за консультацією чи порадою до дільничного чи сімейного лікаря, щоб не пропустити виникнення патологічного процесу.

varvara, 17:45 Наскільки швидко може розвинутись ракова пухлина? Які є стадії її розвитку і коли все ще можна її лікувати?

Ответ: Латентний період пухлинної хвороби може продовжуватись від кількох місяців до років. Це все обумовлено станом системи специфічної і неспецифічної резистентності організму. Існують чотири стадії розвитку пухлинної хвороби, перед тим існує цілий ряд передпухлинних станів, до яких слід відносити ті чи інші хронічні процеси. Тому звичайно краще за все проводити профілактику хронічної патології. Відносно онкопатологій, то чим радніша стадія, тим більший шанс ефективного та радикального лікування.

ukros, 17:46 Существует мнение, что раковая опухоль - не патология, а заложенный природой ген. Насколько это соответствует действительности?

Ответ: Ракова хвороба – один із найскладніших патологічних процесів. І вона дійсно дуже часто пов’язана з поломкою того чи іншого гена. Але в самому геномі людини передбачено природою існування так званих онкогенів, на сьогодні їх відомо біля трьохсот. Саме от ці онкогени ініціюють прогресію і розвиток організму, вони є і повинні бути. Інша справа, що при виникненні патологічного процесу пригнічується або підсилюється функція того чи іншого онкогенну, в таких випадках дійсно є загроза виникнення патологічного процесу. Більше того, порушення функції одного гену не є підставою для виникнення онкології, були такі течії і ідеї, що от порушується функція одного гену і обов’язково розвивається онкопатологія. Дослідження показали, що повинні виникнути поломки в багатьох генах, що можуть спричинити патологічний процес, для виникнення онкопатології. Тому сьогодні стверджувати, що онкопатологія це є моно генна патологія, тобто пов’язана з порушенням одного гена, зовсім не вірно. Це багатофункціональний, багато етапний процес.

ukros, 17:47 Есть ли государственная программа развития онкологии, борьбы с онкозаболеваниями? Сколько выделено на ее реализацию бюджетных средств?

Ответ: Так, є, і вона затверджена. Це Програма боротьби з онкологічним захворюваннями і вона діятиме до 2016 року. В минулому році на вирішення цієї проблеми було виділено понад 2 млрд. грн. Щороку рівень фінансового забезпечення зростає. З деталями можна звернутись в МОЗ.

Haнa, 17:51 Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи мають онкологічні заварювання спадковість. я дуже турбуюся з цього приводу, бо у моєї матері був рак. Я хвилююся, що б це лихо не спіткало мене. Дякую.

Ответ: На жаль, дійсно спостерігається схильність у людей до онкопатології, у яких в родині були випадки даної хвороби. Але це не свідчить про те, що онкопаталогія може виникати у всій родині. Тому тут варто звернутися до фахівця, який може дати поради відносно вашого ризику та шляхів запобігання виникненню хвороби у вас.

tom, 18:04 Предоставляется ли аспирантам Вашего института общежитие?

Ответ: Так, іногороднім.

allagle, 18:15 Шановний Пане Академік! З точки зору наукової медицини це насамперед галузі очолюваної Вами медичної установи за два десятки років після Чорнобильської біди, на Вашу думку, чи намітилися перспективи, якими Ви здатні з гордістю поділитися з світовою спільнотою? Дякую за відповідь.

Ответ: Якщо питання стосується проблеми наслідків аварії на ЧАЕС, то хочу зазначити, що методи, розроблені зокрема в нашій установі, зокрема, метод сорбційної детоксикації дуже ефективно себе проявили при застосування у ліквідаторів аварії на ЧАЕС. І це лише один із багатьох методів, якими ми можемо ділитись зі світовою спільнотою у випадках подібних інцидентів. Але краще б їх ніколи більше не виникало.

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